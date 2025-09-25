Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio

Segundo engaño en la compraventa de un coche de segunda mano que resuelven los juzgados de Vigo en el plazo de unos pocos meses. Ambos casos son similares, ya que involucran al mismo modelo de coche, un Audi A3; igual canal de venta, una página web; y mismo truco, el de trucar el cuentakilómetros para aparentar que el vehículo lleva mucho menos terreno recorrido.

Sin embargo, hay diferencias sustanciales. El primer conflicto se planteó por parte del timado como una reclamación para anular el contrato; al obtener el respaldo judicial, se anuló la compraventa y se le devolvió el importe íntegro, más los intereses. Es probable que se optase por esta opción al ver difícil demostrar que el vendedor conocía el amaño.

En esta segunda ocasión, se trató de una denuncia penal por un delito de estafa, que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, ha visto probado. Ratifica, así, la pena de nueve meses de prisión impuesta al vendedor, que, además deberá abonar al comprador el sobrecoste del coche, estimado en 3.283. Es decir, el afectado se queda con el Audi A3 por el precio de mercado que debía haber pagado de no mediar el engaño. Contra esta sentencia aún cabía recurso de casación.

La transacción se produjo en noviembre de 2021, cuando el ahora condenado publicitó en www.milanuncios.com el A3 con 193.400 kilómetros, «pese a ser conocedor de que el cuentakilómetros estaba manipulado». Contaba con, al menos, 388.147 km, de acuerdo con la ITV pasada meses antes, en abril. Mediante este «artificio», la venta se cerró en 6.950 euros.

Reparación de un coche en un taller / Jose Luis Fernández González

El fallo, a partir de las declaraciones de la perito judicial y de la del denunciante, resalta lo que parece «evidente y notorio»: a la ahora de comprar un coche de segunda mano el kilometraje es «una de las características princiales que influyen en el precio». Sin embargo, el perito de la defensa, en su informe, rechazaba este extremo y afirmaba que no había existido perjuicio económico «porque el valor de mercado del vehículo se corresponde con el precio abonado»,

Rigor

La Audiencia tacha esta pericial de «poco rigurosa», en contraste con los informes aportados por el perito del comprador y por el del juzgado. De hecho, apunta a que durante el juicio, el experto contratado por la defensa, a preguntas del fiscal, sí reconoció que el kilometraje condiciona el precio, «aunque con reticencia». «Preguntado si influye mucho o poco no responde claramente diciendo que sí influye», reprochan los magistrados.

La sala concede, además, mayor crédito a la perito del denunciante por «su mayor cualificación profesional», al poseer una ingeniería técnica industrial mecánica en la rama de maquinaria, mientras que el experto contratado por el vendedor aparace acreditado como técnico de automoción, que basa sus conclusiones en «su experiencia de 30 años». Los togados también resaltan el carácter «indiscutiblemente imparcial» de la perito nombrada por el juzgado.

La otra baza de la defensa fue alegar que no existía el delito, por los togados ratifican también la resolución del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Vigo. Como quedó acreditado un perjuicio económico de 3.283 euros y el delito leve de estafa se sitúa a partir de 400 euros, quedó demostrado que sí se aplicó de manera correcta este tipo penal.