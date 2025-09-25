Transportes inicia el estudio informativo complementario para la evalución de impacto ambiental del AVE por Cerdedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado por 835.660,80 euros el contrato de servicios para iniciar la redacción del estudio informativo complementario para tramitar la evaluación de impacto ambiental de la variante ferroviaria de Cerdedo, con el objetivo de mejorar la conexión de Ourense con Pontevedra y Vigo, en Galicia.

Según informa el Ministerio de Transportes, este estudio, adjudicado a la UTE ANTEA – META – INGE, formada por las empresas Antea Iberolatam, S.L.U., Meta Engineering, S.A.U. e Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L., da continuidad a los trabajos ya realizados para la ejecución de un tramo ferroviario de una «gran complejidad técnica», particularmente en lo que se refiere a la hidrogeología. Con este estudio –anotan– se busca incorporar y completar los análisis realizados, y adaptarlo a los cambios normativos que han tenido lugar en los últimos años.

«El objetivo es someter la actuación a información pública y audiencia, de acuerdo con la normativa sectorial, así como a la evaluación de impacto ambiental a la que obliga la legislación ambiental. Para ello, se incluyen dos actuaciones fundamentales.

Por un lado, se realizará una campaña geológica y geotécnica que completará las investigaciones anteriores y garantizará que la documentación para la evaluación ambiental cuente con toda la información necesaria. Por otro, se redactará el estudio informativo complementario, en el que se describirá la solución técnica ya definida, adaptada a la normativa actual e incorporando tanto los análisis previos como los resultados de la nueva campaña geotécnica, con la inclusión del estudio de impacto ambiental, conforme a los requerimientos legales actuales.

«El estudio es una muestra más del compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Galicia y con la ciudad de Vigo, en cuyo entorno se encuentra realizando otros estudios ferroviarios con el fin de mejorar su conexión con Portugal y mejorar su operatividad ferroviaria», aseguran desde el Ministerio de Transportes.

Estudio Informativo de la variante de Cerdedo. / Ministerio de Transportes

Modernización de la Red Ferroviaria gallega

Añade el Ministerio que, además, refuerza la modernización que la red ferroviaria gallega ha venido experimentando en los últimos 20 años, cuando se partía de trazados en centenarios que dificultaban conexiones eficientes y reducían la competitividad del tren frente a otros medios de transporte menos eficientes. «Hoy, Galicia cuenta con enlaces ferroviarios de altas prestaciones entre sus principales áreas de población y con el resto de la península. Estas mejoras continúan con los trabajos en desarrollo en sus líneas y estaciones, y con nuevas conexiones en estudio o ejecución. Todo ello ha supuesto un notable incremento en el uso del tren, con importantes beneficios sobre la calidad del aire, menor congestión de tráfico y menor accidentalidad. La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental», destacan en el comunicado oficial.