El Puerto ancla a Conxemar en Beiramar durante 15 años más

Una relación consolidada y con un futuro todavía muy largo por delante. La Autoridad Portuaria de Vigo anclará todavía más a la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) a la ciudad con la prolongación de la autorización que la entidad tiene desde hace 16 años para hacer uso de un inmueble en la avenida de Beiramar que, tras una profunda reforma que requirió unos 850.000 euros, se convirtió en su sede central.

El Consejo de Administración del Puerto tiene previsto aprobar mañana viernes en su reunión mensual la solicitud efectuada por Conxemar para prorrogar la concesión administrativa concedida inicialmente en 2008 que le permite hacer uso y disfrute de los locales en los bloques 5 y 6 de los edificios frente a la fachada portuaria.

El visto bueno a la petición de Conxemar llega en vísperas de la gran cita anual que organiza la asociación en el Ifevi, que este año se celebrará entre el 7 y el 9 de octubre convirtiendo una vez más a Vigo en la capital mundial de los productos congelados del mar.

Con el acuerdo que adoptará el Puerto, Conxemar tiene vía libre para continuar desarrollando en Beiramar las actividades administrativas propias de una asociación de sus características, pero también para impulsar otras iniciativas como el centro interactivo de interpretación y divulgación del pescado, para fomentar el consumo de este alimento, especialmente entre los más pequeños.

Las obras para hacer realidad esa aula interactiva, como informó FARO recientemente, ya han arrancado en las oficinas con el objetivo de poder abrirlo al público a finales de este año.

La inversión prevista por Conxemar asciende a unos 700.000 euros, de los que 100.000 llegan a través del Grupo de Acción Local Pesqueiro Ría de Vigo-A Guarda. El principal objetivo es atraer alumnos de entre 7 y 11 años y el proyecto será desarrollado por una empresa vasca especializada en iniciativas similares en otros puntos del territorio.

La prórroga solicitada por Conxemar, por su parte, no es el único asunto de estas características que abordará mañana el Consejo de Administración portuario, sino que también está previsto tratar el diversos expedientes incoados a petición de la empresa Metalships&Docks para extender la concesión de las instalaciones del astilleros situado en Teis para la construcción y reparación de buques, pero también para la ocupación de una amplia superficie en la zona y de láminas de agua para desarrollar su actividad e instalar un dique flotante en la Ría de Vigo.