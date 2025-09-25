Sentencia para el «caso Airbag»: tres años de prisión por arrojar cocaína a dos policías en un hotel de Vigo
La Audiencia le suspendió la ejecución de la pena y el acusado podrá abandonar ya la prisión de A Lama
Abel P.T., el hombre que protagonizó una escena al estilo «Airbag» al arrojar cocaína a agentes de la Policía Local que se presentaron en el hotel de la ciudad donde se alojaba tras causar disturbios, aceptó esta mañana una pena de tres años de prisión y el pago de una multa.
La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, acordó a petición de su letrada y con el visto bueno de la Fiscalía, la suspensión de la ejecución de dicha condena, por lo que el varón podrá abandonar ya la prisión de A Lama, donde se encontraba de forma provisional.
La suspensión de esta pena de tres años de cárcel queda supeditada al pago de 150 euros de responsabilidad civil para los agentes que resultaron intoxicados y a participar él mismo en un programa de deshabituación de drogas, así como no delinquir durante un período de dos años.
Además de un delito de tráfico de drogas, Abel P.T. también fue condenado por un delito de resistencia a la autoridad y dos delitos de lesiones leves.
