El PP advierte que «Caballero recauda de más» por la tasa de basura y el Concello vuelve a apuntar a Sogama

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, advierte que «Caballero recauda de más por el recibo de la basura y exige saber cuándo se lo devolverá a los vigueses». El Concello respondió que paga «10,2 millóns» de canon a Sogama «que se embolsa a Xunta»: «Se baixa, baixamos o recibo».