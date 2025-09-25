Un «muro» celeste para el sueño del Mundial 2030

El Concello acelera el paso para que Balaídos pueda ser sede del Mundial 2030, una vez que la renuncia de Málaga en julio abrió un nuevo escenario en el que Vigo quiere ser protagonista. El alcalde, Abel Caballero, acaba de confirmar que el proyecto para cumplir los requisitos de la FIFA «sigue avanzando» y que no tiene marcha atrás, incorporando como principal novedad que la futura Tribuna eliminará las actuales secciones de Alta y Baja para convertirse en una grada única y con gran verticalidad, al estilo del famoso «muro amarillo» del estadio del Borussia Dortmund pero con color celeste.

El plan municipal, por tanto, para que Balaídos alcance los 43.000 espectadores que exige la FIFA en los mundiales es ampliar hasta un aforo de 16.000 personas la capacidad del nuevo graderío, que prolongaría 30 metros más allá el perímetro actual del recinto hacia Manuel de Castro y que sería «bastante más alta» que el resto de graderíos.

Con el objetivo de tener arreglada toda la burocracia que permita, en su momento, iniciar los trabajos, el Concello ya ha enviado la documentación a Augas de Galicia para obtener todos los permisos. Caballero exige al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que tenga en cuenta el trabajo realizado y que «nunca más diga que tendrá un aforo de 27.000 espectadores».