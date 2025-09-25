Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad

Dos juzgados gallegos han abierto el camino para que las administraciones públicas españolas deban indemnizar, con miles de euros, a cada uno de los cerca de cien mil empleados públicos laborales de nuestro país que son víctimas de abuso de temporalidad en sus contrataciones. Dicho fraude en las contrataciones ha sido señalado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Las dos sentencias siguen la línea ya señalada por otro juzgado, este de Granollers. Una de ellas condena a un Concello de Oza-Cesuras, en Coruña, y la otra, del Juzgado de lo Social número 7 de Vigo, al Concello de Cangas, en Pontevedra.

Ambas obligan a convertir en contratados indefinidos no fijos a trabajadores que sufrieron abuso de temporalidad en sus contrataciones laborales, según lo definen los tribunales europeos.

Pero además, ambas establecen una indemnización de 5.000 euros para compensar a los demandantes por el citado fraude. Y eso aunque siguen contratados. Es decir, no es una indemnización por despido.

Su caso es asimilable a los que sufren cerca de cien mil empleados públicos laborales temporales en toda España, contratados en abuso de temporalidad, según informa el despacho vigués Zeres, que ganó estos dos casos. De este modo, los dos juzgados gallegos abren la puerta a que, si esta jurisprudencia se confirmara en instancias superiores, todos ellos sean indemnizados, además de convertir sus contratos en estables.

Cambio legislativo

Fabián Valero, socio fundador del despacho Zeres, de abogados laboralistas en Vigo, explica que “tal y como hemos venido denunciando desde hace años, el abuso de temporalidad de las administraciones podría terminar costando hasta cientos de millones de euros”.

“Es necesario un cambio legislativo que ponga fin a esta situación. Y repare adecuadamente el fraude en las contrataciones temporales, bien reconociendo la condición de fijos o mediante indemnizaciones realmente disuasorias”, añade.

Ambos jueces aplican la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que las contrataciones temporales sucesivas que se extienden por más de tres años constituyen un abuso de temporalidad laboral en función de la Cláusula Quinta del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada.

Las dos sentencias recuerdan que lo dictaminado por el alto tribunal de la UE es que no es suficiente con reconocer al trabajador como indefinido, sino que además hay que indemnizar los daños causados.

Y por ello establecen que los demandante deben ser, además de declarados personal indefinido no fijo, con todas las consecuencias legales, indemnizados con 5.001 euros en concepto de compensación por el fraude contractual y el abuso de temporalidad.