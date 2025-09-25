«La inteligencia artificial y llegar a los jóvenes serán desafíos interesantes»

José Alberto Montes Rajoy es párroco de Santa Marta y San Antonio de la Florida, dos templos que «abrazan el estadio de Balaídos». Ya como nuevo delegado de Medios de comunicación de la diócesis —releva a Alberto Cuevas Fernández—, se confiesa «muy celtista» y se atreve a dar un pronóstico para el debut del Celta en la Europa League esta noche contra el Stuttgart en Alemania: de nuevo, un 1 a 1. Hijo de emigrantes —su padre nació en Avión (Ourense) y su madre, en A Lama (Pontevedra)—, llegó a la ciudad hace 25 años y, poco después, entró en el Seminario Mayor San José. Desgrana en FARO las claves de su próximo camino.

¿Cómo afronta esta etapa?

Afronto con mucha ilusión el nuevo encargo que don Antonio [el obispo de Tui-Vigo, Antonio José Valín Valdés] me ha encomendado y muy confiado en el legado que he recibido de don Alberto Cuevas.

¿Qué vínculos tiene con los medios de comunicación?

Hice un posgrado de experto en Comunicación social en la Universidad de Salamanca. Al inicio, después de estudiar el bachillerato, mi idea era cursar Periodismo, pero los derroteros me llevaron a estudiar tres cursos de Ingeniería Telemática en México. Desde muy pequeño, ya tenía interés por el ámbito comunicativo. Desde 2015 hasta 2017, fui subdelegado de Medios. Además, colaboro habitualmente en programas diocesanos de la radio.

¿Qué es lo que más ilusión le hace en esta nueva etapa?

Poder crear una cultura comunicativa entre la diócesis y la sociedad, ser capaz de aunar lo pastoral y lo comunicativo para el servicio de la sociedad.

Alberto Montes, en un pasillo del Seminario Mayor. / Marta G. Brea

¿Qué retos tiene por delante como delegado de Medios?

Uno de los retos es comunicar desde la diócesis con credibilidad, transparencia y veracidad: saber atajar la desinformación que puede llevar a la confusión de los lectores o de los fieles. También es muy importante la formación de las personas que puedan colaborar con la delegación de medios para comunicar de forma veraz la belleza del Evangelio.

¿Cómo se puede hacer frente a las fake news?

Contrastando informaciones y con reposo. Estamos en una sociedad de la inmediatez y las fake news nos llevan a adoptar una noticia como verdadera sin contrastarla con otros medios. De ahí la importancia del sosiego antes de emitir un juicio y de contrastar todo tipo de noticias.

El papa León ya ha abordado en numerosas ocasiones la inteligencia artificial

¿Implementará alguna novedad tecnológica para modernizar la comunicación?

La diócesis ya está presente en las distintas redes sociales y tiene página web. Lo que sí tendremos que afrontar e implementar como herramienta muy útil será la inteligencia artificial (IA).

¿Tienen contacto con la IA en la diócesis?

De momento, no.

¿Puede ser otro gran reto aprender a convivir con la inteligencia artificial?

Sí, es un desafío interesante conocer el potencial de la inteligencia artificial. Es algo que el papa León ya ha abordado en numerosas ocasiones: aprovechar el beneficio, la facilidad y la potencia de la inteligencia artificial, pero salvaguardando los peligros que puede ocasionar.

¿Tiene alguna idea de cómo empezar a hacerlo?

Hay que conocer las distintas herramientas o plataformas de inteligencia artificial que existen actualmente y, después, formarnos en torno a ellas. De momento, el conocimiento es a nivel usuario.

El nuevo delegado de Medios de la diócesis, en la capilla del Seminario Mayor de Vigo. / Marta G. Brea

¿Cuántas personas trabajarán en su equipo?

Actualmente, está Carolina Buceta, responsable de la oficina de prensa y comunicación de la diócesis, y yo. Queremos formar un equipo de colaboradores en la delegación de Medios para llegar a más personas y comunicar de forma más eficiente las actividades. Otro de los retos es formar ese equipo de comunicación.

¿Tiene algún miedo en esta nueva etapa?

No tener toda la información necesaria para saber afrontar y responder a un imprevisto.

Cuanto mejor conozcan los medios a la diócesis, sus actividades y el mensaje evangélico, mayor calado tendrá entre las personas

¿Cómo será la relación con los medios de comunicación?

Es fundamental estar en constante diálogo con los medios de comunicación para crear una cultura vocacional entre el ámbito eclesial y el ámbito social. La delegación de medios es un puente desde donde se transmiten las actividades de la diócesis de Tui-Vigo. Cuanto mejor conozcan los medios a la diócesis, sus actividades y el mensaje evangélico, mayor calado tendrá entre las personas. Me gustaría que los jóvenes fueran los influencers de los otros jóvenes, que fueran los comunicadores de la realidad diocesana.

¿Llegar más a la gente joven es otro de los desafíos del equipo de comunicación de la diócesis?

Sí, queremos llegar a todos los rincones de la diócesis, pero un grupo muy importante son los jóvenes. Tenemos que conocer el lenguaje comunicativo y el ámbito en el que se mueven. Las redes sociales son fundamentales, pero sabiendo siempre que lo que va a cambiar a esos jóvenes, más que el encuentro virtual, es el encuentro personal con Cristo.