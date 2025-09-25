GallATech expone el futuro de la IA en Vigo

La inteligencia artificial (IA) genera tantas preguntas como respuestas. Para el director del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS), Senén Barro Ameneiro, es «imprescindible» acercar a la sociedad conocimientos básicos de la IA: «Agora calquer persoa que sepa ler e escribir pode empregar estes modelos e deben de coñecer os riscos». Entre ellos, saber cómo influye en la desinformación o en la automatización del empleo. Él mismo se encargó de explicarlo, ayer, en la charla magistral: Futuro de la IA, que dio en el evento GalIATech, organizado por DataLife, celebrado en las instalaciones del MARCO.

Expertos del panel de empresas sobre IA. | Pedro Mina

Esta primera edición en Galicia ha reunido a expertos, estudiantes y profesionales en torno a las aplicaciones y el futuro de esta tecnología . «Queríamos enseñar todo lo que se está haciendo, tanto alrededor del hub de innovación digital como con las universidades, las empresas y los centros tecnológicos», explica Lucía Castro Díaz, gerente de Data Life y alma organizadora de GalIATech. «Siempre miramos hacia fuera, a Madrid, Alemania o Estados Unidos; hacer este evento en Galicia, es muy importante para poner en valor lo que tenemos en nuestra tierra», reflexiona Alfredo Vázquez, una de las jóvenes promesas de la robótica . Ha acudido a presentar, junto a su compañera, Alexia Canosa, su proyecto para la automatización de la comprobación de la calidad del agua.

La gerente considera muy importante la presencia de las nuevas generaciones: «Nos parecía interesante que viniesen, escuchasen y se sintiesen parte del evento». Los estudiantes han aprovechado la oportunidad para «hacer networking y conocer empresas dónde realizarlas prácticas».

La elección de la localización no es casual. «Hacerlo en el MARCO nos parecía que aportaba un componente artístico que le daba un plus al proyecto, además, el museo tiene piezas expuestas con inteligencia artificial», añade Castro Díaz. La temática, sin embargo, se centró en el sector agro y el sanitario. «En la salud, la IA., está siendo muy importante a nivel de diagnóstico precoz », destaca la gerente de DataLlife, también menciona la reducción de costes que conlleva el uso de estas tecnologías. Frente al miedo que genera la IA por la posible sustitución de empleos, Castro, cree que los trabajos del futuro «serán aquellos que nos exijan ser personas», en este sentido, menciona el sector de los cuidados. Pero también asume que «si hay una tarea que puede ser sustituida por inteligencia artificial, lo más probable es que ocurra.».

Además de conferencias de expertos y empresarios, había un espacio de demostradores, donde se exponían ocho proyectos diferentes para ayudar a las empresas a incorporar tecnologías de inteligencia artificial en su día a día. Natalia Fontaíña, responsable de la administración del clúster de acuicultura, explica que en su sector uno de los mayores problemas es la detección precoz de posibles enfermedades en el tanque, por eso presenta una tecnología para solucionarlo. Además de este, se exponía un simulador virtual de colonoscopias, Tecnologías para interacción física con mayores en residencias y a domicilio, entre otros. Lucía Castro asegura que la empresa que no incorpore inteligencia artificial «dejará de ser competitiva.»

GalIATech se ha presentado como un llamamiento a la formación, al diálogo abierto y a una comprensión profunda de la tecnología que ya está transformando todos los ámbitos de nuestra vida.