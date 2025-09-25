Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta con usuarios de la teleasistencia del Ayuntamiento

Usuarios del servicio de teleasistencia del Concello y familiares se reunieron en el auditorio municipal para celebrar la primera fiesta de este colectivo. La usuaria más longeva, de 102 años (en la foto, Isabel Vázquez), fue homenajeada. El alcalde puso en valor que esta prestación es «completamente gratuita» para los beneficiarios.

