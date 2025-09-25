Fiesta con usuarios de la teleasistencia del Ayuntamiento
Usuarios del servicio de teleasistencia del Concello y familiares se reunieron en el auditorio municipal para celebrar la primera fiesta de este colectivo. La usuaria más longeva, de 102 años (en la foto, Isabel Vázquez), fue homenajeada. El alcalde puso en valor que esta prestación es «completamente gratuita» para los beneficiarios.
