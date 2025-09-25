Sira, Beckett, Porfía y todo un mundo policial

En Montero Ríos, junto a la ría, el característico azul de la Policía Nacional se alzará como protagonista hasta el próximo jueves 2 de octubre. Y es que el paseo marítimo del puerto deportivo es uno de los principales escenarios de las actividades programadas por este cuerpo policial para celebrar su patrón, el de los Santos Ángeles Custodios, cuyos actos centrales son este año en Vigo. Allí, frente al mar, está la exposición abierta a toda la ciudadanía que durante una semana permitirá conocer a fondo las distintas unidades policiales con un sinfín de actividades dirigidas a adultos y niños. La caballería policial, los guías caninos, una galería de tiro virtual, un circuito infantil de coches eléctricos o la posibilidad de ver en acción a Sira, el robot cuadrúpedo con forma de perro creado para actuar en intervenciones críticas como incendios, secuestros o atracos con rehenes, son algunos de los principales reclamos.

«Hoy arranca una semana llena de actividades para celebrar nuestro patrón. Abrimos las puertas de nuestra casa a la ciudadanía», glosó el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco, en el acto de inauguración celebrado este jueves en el que también estuvieron los comisarios provincial y local, Juan José Díaz y Ramiro J. Gómez, así como otras autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; o el presidente del Puerto, Carlos Botana. Junto a la exposición de Montero Ríos, los actos del Día de la Policía se completarán con un concierto, conferencias, la exhibición policial del sábado en el auditorio del parque de Castrelos, la gala de los premios de Valores Humanos y Periodismo y el acto institucional central del 2 de octubre, que estará presidido por el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Vigo inaugura con la "Exposición de Medios" las celebraciones del Día de la Policía Nacional / Marta G. Brea

La exposición de Montero Ríos abre de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Tras su inauguración, hoy ya tuvo la visita de numerosos ciudadanos. Las yeguas Vendeta y Porfía, de la Unidad de Caballería, paseaban con sus jinetes junto a los estands, por donde también estaba Beckett, un pastor alemán especializado en detección de explosivos perteneciente a la Unidad de Guías Caninos de Madrid. Habrá más perros de este grupo durante estos días en el paseo marítimo, donde también se podrá ver a Sira, un robot cuadrúpedo de la División de Operaciones de la Policía Nacional. «Menos nadar, hace de todo», explica una agente sobre este dispositivo que participó en la investigación del incendio del garaje de Alcorcón en el que murieron dos bomberos en abril.

Quienes acudan a la exposición, que también incluye una muestra de vehículos policiales históricos y actuales, podrán conocer como trabajan todas las unidades policiales. El grupo UFAM, por ejemplo, que cumple su décimo aniversario y de cuya caseta se encargan varias agentes que trabajan en la unidad central de Madrid, volcada en casos de violencia sexual o de menores desaparecidos. «Es muy importante que se dé visibilidad a esta unidad», afirman, mostrando el material informativo que tienen sobre la que es otra de las principales competencias de este servicio, la violencia de género.

Huellas y simuladores

Con material como pegatinas, trípticos informativo o libros de colorear para los más pequeños, en esta muestra se podrá ver cómo los policías científicos toman huellas –y llevarte la de la palma de la mano de recuerdo–, hacer pruebas similares a las que afrontan los agentes que quieren especializarse, pilotar una moto en un simulador o disparar en una galería virtual. Y ver algunos grupos policiales que no son habituales en Vigo. Como los que garantizan la seguridad recorriendo el subsuelo de las ciudades, las oscuras alcantarillas de urbes como Madrid, que son transitables. No lo son en Vigo, pero aquí también hicieron una labor preventiva con otros medios de cara a los actos previstos para toda esta semana. En la caseta de los GEO, unidad de élite, el responsable del estand trabajó varios años en la sección operativa de este grupo antiterrorista también especializado en liberar rehenes o asaltar barcos con droga.

Descontento de los sindicatos

La celebración policial se ha topado con la protesta de sindicatos como SUP, JUPOL y CEP, descontentos con bastantes extremos de los actos organizados. Varios de estos sindicatos no estarán en el acto institucional principal y algunos cargos, como el secretario general en Pontevedra de JUPOL, no acudieron a la inauguración de este jueves por el «desprecio» a los policías en activo de las comisarías de la provincia en relación con la organización del acto institucional del 2 de octubre, al que, lamentan, no se ha invitado a los agentes jubilados.