Belén Rubio, candidata a liderar la UVigo: «Tener una Facultad de Medicina podría ser lo natural en unos años»

A falta de que se presenten otras candidaturas, la vicerrectora Belén Rubio es la segunda mujer que opta a liderar la Universidad de Vigo en sus 35 años de historia. La catedrática de Estratigrafía y actual responsable de Investigación disputará el Rectorado en las elecciones de mayo de 2026.

Profesora de la UVigo desde el año 91, como investigadora forma parte del grupo de Geología Marina y Ambiental y ha participado en más de 30 proyectos de investigación europeos, nacionales y autonómicos.

Rubio ya fue la primera decana de Ciencias del Mar y además con un grupo íntegramente formado por mujeres. Ha ostentado varios cargos de responsabilidad y actualmente forma parte del comité ejecutivo de la CRUE de I+D+i.

-Su candidatura está avalada por su experiencia como vicerrectora desde 2018.

-En realidad, tengo 24 años de experiencia en gestión porque fui secretaria de departamento durante 12 años, después decana durante 5 años y llevo 7 años y medio como vicerrectora. Así que estoy dispuesta a asumir el reto.

-Es la segunda mujer que presenta su candidatura y, si gana, será la primera rectora de la UVigo. ¿Se siente orgullosa?

-Sí. Se ha producido un cambio grande. En la USC se presentan cinco mujeres y vamos a tener en Galicia, al menos, una rectora. Espero que haya dos. Yo me presento ilusionada, con responsabilidad y con entusiasmo para ganar. Muchas veces nos falta dar ese paso y creo que está muy bien dar este ejemplo.

-Reigosa se presentó solo a las elecciones de 2022, ¿le gustaría que hubiese más listas y también lideradas por mujeres?

-Supongo que habrá otra porque el grupo Nós Universidade lo anunció en su día. No sé si será Carmen García Mateo la candidata, pero por supuesto que me gustaría que fuese una mujer. Cambiaríamos muchas de esas fotos o mesas como las que me ha tocado compartir muchas veces en las que todos eran varones.

-¿Como rectora liderará un gobierno continuista o que marcará diferencias?

-En H2040 defendemos la universidad de las personas y queremos que siga siendo así. Hay muchas cosas que todavía están a medio camino o que desde nuestro gobierno se impulsaron menos en un determinado momento porque no se consideraron tan importantes o no hubo tiempo. Hemos conseguido fortalezas, pero también hay aspectos que mejorar. Queremos elaborar un programa para las personas y vamos a dialogar con estudiantes, PDI y PTXAS para conocer sus necesidades. Nos vamos a basar en mucho diálogo y mucho consenso para construir un programa. Yo estoy animada, ilusionada y decidida para liderar un proyecto de futuro para la UVigo. No para los próximos seis años, sino para dejar una Universidad que continúe hasta 2040, que es el horizonte que propugna nuestro grupo.

Belén Rubio es la candidata del grupo H2040 a revalidar el Rectorado. / ALBA VILLAR

-¿Cuáles serán los principales retos?

-Nos enfrentamos a cuatro grandes retos. Uno de ellos lo constituyen las nuevas tecnologías y la IA, que tenemos que aprovechar. Sigue habiendo mucha burocracia y, aunque ya hemos automatizado varios procedimientos, tenemos que hacer una transformación digital de toda la Universidad. Esto también incluye ofertar títulos más flexibles, por ejemplo, que mezclen la virtualidad y la presencialidad. También tenemos que adaptarnos a la LOSU y enfrentar el descenso demográfico. Y un cuarto reto será la internacionalización, que nos ayudará a hacer una universidad más atractiva y captar no solo estudiantes, sino también profesores e investigadores.

-¿Qué postura defenderá sobre Medicina?

-Están en marcha las negociaciones. A futuro sería interesante tener una facultad propia. Sería favorable porque Vigo es una ciudad grande con hospitales y el Instituto de Investigación Sanitaria-Galicia Sur, y también los hospitales de las áreas de Ourense y Pontevedra están muy conectados con la Universidad. Pero ahora mismo quizá sería un poco prematura y lo interesante es avanzar en la descentralización de 4º, 5º y 6º. Una vez que esto ocurra, de modo natural, en unos años, es posible que acabemos con una facultad propia. Pero no es algo que se haga de hoy para mañana, necesitamos profesorado acreditado y espacios. Ni tampoco es barata.

-¿Ve más cerca que la UVigo por fin esté en la ETEA?

-Para mí sería una ilusión. Han pasado muchos años y avatares, pero sí la veo más cerca.