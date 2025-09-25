Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
La Xunta ha fijado, en una orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este jueves, que tendrán que garantizar la apertura y cierre de los centros escolares.
Lee aquí la información completa sobre la huelga del profesorado en Galicia.
Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
Hace poco más de un mes que la Dirección General de Tráfico (DGT) estrenó su nuevo radar en Vigo. Se trataba de un cinemómetro de tramo, que controla los kilómetros del 155,22 al 158,98 de la AP-9, a la altura del Ifevi. El cerco, sin embargo, no ha acabado ahí: durante la jornada de ayer se instaló un nuevo aparato en un punto estratégico de la VG-20.
J. C. Guillade
Camino a Stuttgart: 1.200 aficionados dan apoyo al Celta
El MHP Arena acogerá, mañana, a alrededor de 1.200 aficionados del Celta que no han querido perderse el estreno del equipo vigués en una nueva edición de la Liga Europa, ocho años después de la triste despedida en Old Trafford. Muchos de los que estuvieron en mayo de 2017 en Mánchester han querido repetir y acompañarán al equipo celeste en el primer compromiso de la liguilla del segundo torneo de la UEFA. Por tierra y aire se moverá el celtismo en esta ocasión, porque Stuttgart carece de costa, a través de diferentes medios de locomoción, en un alarde del espíritu aventurero que caracteriza a los gallegos.
Pablo Galán
Bruselas esconde qué hará con el caso AP-9, pero avisa de posibles sanciones
Pese a ser un tema de claro interés general, el caso AP-9 abierto entre España y la Comisión Europea (CE) se juega a puerta cerrada, desconociéndose los detalles del procedimiento de infracción abierto ya hace tres años por el organismo comunitario tras la denuncia interpuesta por En Colectivo en 2019.
Carlos Ponce
Grandes empresas no revelan su nombre a los candidatos hasta que firman el contrato
P. L. trabaja como mando intermedio en una importante empresa de Vigo. Con el objetivo de mejorar sus perspectivas laborales, hace unos meses se apuntó a una oferta de trabajo que ofrecía unas condiciones considerablemente mejores que las que tiene ahora mismo. La única información que tenía, no obstante, de la compañía protagonista de ese proceso de selección era que pertenecía al sector pesquero.
Detenido en O Calvario por causar un incendio en el piso del que fue rescatado por los bomberos
La Policía Local detuvo hoy a un joven de 30 años como supuesto autor de un incendio registrado en un piso de la calle José Antela Conde, en el barrio vigués de O Calvario, del que el arrestado tuvo que ser rescatado por los bomberos con el camión escalera tras encontrárselo en el balcón de la vivienda.
Pablo Galán
El Gobierno deja en manos de Bruselas el futuro de la AP-9
El Gobierno central ha decidido dejar en manos de Bruselas el futuro de la AP-9, respondiendo únicamente el dictamen motivado emitido el pasado mes de julio por la Comisión Europea que certificaba la ilegalidad de la prórroga concedida en 2000 por el Gobierno central presidido por José María Aznar, que ampliaba la vigencia de la concesión hasta 2048 cuando tenía que concluir en 2023. Esto supone que nada cambiará a corto plazo en la vía, a la espera de los pasos que dé ahora la Comisión Europea.
Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
Que unos hechos no hayan quedado acreditados en un procedimiento penal «no impide, en absoluto, que en otros ámbitos jurisdiccionales, como el social, se realice una nueva valoración de los mismos». A partir de este principio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el despido disciplinario de un director de banca de Vigo por acoso sexual sobre una becaria más de 30 años menor que él. La denuncia por la vía penal, sin embargo, acabó sobreseída al no poder demostrarse que no hubiese consentimiento en el episodio denunciado.
Los hechos ocurrieron durante una cena de Navidad, celebrada a principios de diciembre de 2023. Tras recibir una llamada de su superior jerárquico dos días después de la fiesta, la chica, de 23 años, decidió denunciar los hechos, tanto ante la empresa, Abanca, como ante la Policía Nacional. La entidad bancaria activó de inmediato su protocolo de acoso, que derivó en el cese disciplinario casi un mes después. Por el otro lado, la Audiencia Provincial archivó la causa en julio de 2024.
El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado hoy que la AP-9 está «en la vía de la gratuidad» a menos de 24 horas de que acabe el plazo dado por Bruselas para no llevar la prórroga de la concesión de esta autopista al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
La asociación SOS Desaparecidos ha emitido la noche de este martes un aviso por la desaparición de un joven de 19 años de Vigo. El chico, Cristian F. R., falta de su casa desde la noche de ayer lunes, y fue localizado por última vez en la zona de la plaza de América.
El joven, de 1,80 de altura y complexión delgada, vestía una chaqueta roja, pantalón oscuro y tiene el pelo moreno. Según ha explicado a FARO su abuelo de acogida, tiene una discapacidad psíquica y necesita medicación diaria.
