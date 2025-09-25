La DGT estrecha más el cerco a Vigo con un nuevo radar fijo en la VG-20
El cerco de la DGT a los vigueses se estrecha. Apenas un mes después de estrenarse el segundo radar de tramo de la AP-9, que controla la velocidad a 120 km/h entre la salida del túnel de Candeán y el cruce con Puxeiros en sentido Vigo, operarios se afanaban estos días en instalar un nuevo cinemómetro en un punto estratégico de la VG-20.
El nuevo dispositivo, que aún no ha entrado en funcionamiento, está situado en el punto kilométrico 10,3 del segundo cinturón, en sentido decreciente. Se trata de un tramo de bajada posterior al enlace con la AG-57, justo antes del viaducto de O Porto, en dirección al hospital Álvaro Cunqueiro y el PTL.
El radar, que aparentemente será fijo y no de tramo, está ubicado en un punto que ahora mismo está limitado a 70 km/h pero que pronto entrará en obras, con una limitación temporal a 60 km/h.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta