Condenan a un agresor sexual reincidente por violar a una mujer en la calle Areal
Aceptó 5 años de cárcel tras rebajársele la pena al aplicarse la atenuante de embriaguez
Una violación ocurrida en mayo de 2024 en Vigo se resolvió con una condena de conformidad en una vista celebrada ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El acusado, que ya está en la actualidad en prisión, aceptó 5 años de cárcel, la mitad de lo que pedía inicialmente la Fiscalía, que redujo su solicitud, entre otras circunstancias, al aplicar la circunstancia atenuante de embriaguez.
Los hechos sucedieron en la calle. La mujer estaba sentada en un banco de la céntrica calle Areal y la violación fue en una zona ajardinada cercana a las vías del tren. Juan Manuel P.M. se aprovechó de que la víctima estaba semiinconsciente por la ingesta de alcohol. Se da la circunstancia de que el ataque sexual fue grabado por un vecino y dichas imágenes se aportaron a la causa como prueba.
Ya condenado por otra agresión sexual, por lo que se aplicó la agravante de reincidencia, el hombre fue detenido y enviado a prisión provisional tras estos hechos. Ayer en el juicio el fiscal, que pedía inicialmente casi 11 años de cárcel, redujo su petición al estimar que el acusado tenía sus capacidades afectadas por el alcohol y al eliminar de su escrito la referencia a varios hechos violentos, entre ellos que había tirado al suelo a la mujer o que la sujetó del pelo para arrastrarla. El violador aceptó 5 años de prisión, otros 5 de libertad vigilada, 10 años de alejamiento e indemnizar con 5.000 euros a la víctima.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta