Condenan a un agresor sexual reincidente por violar a una mujer en la calle Areal

Una violación ocurrida en mayo de 2024 en Vigo se resolvió con una condena de conformidad en una vista celebrada ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El acusado, que ya está en la actualidad en prisión, aceptó 5 años de cárcel, la mitad de lo que pedía inicialmente la Fiscalía, que redujo su solicitud, entre otras circunstancias, al aplicar la circunstancia atenuante de embriaguez.

Los hechos sucedieron en la calle. La mujer estaba sentada en un banco de la céntrica calle Areal y la violación fue en una zona ajardinada cercana a las vías del tren. Juan Manuel P.M. se aprovechó de que la víctima estaba semiinconsciente por la ingesta de alcohol. Se da la circunstancia de que el ataque sexual fue grabado por un vecino y dichas imágenes se aportaron a la causa como prueba.

Ya condenado por otra agresión sexual, por lo que se aplicó la agravante de reincidencia, el hombre fue detenido y enviado a prisión provisional tras estos hechos. Ayer en el juicio el fiscal, que pedía inicialmente casi 11 años de cárcel, redujo su petición al estimar que el acusado tenía sus capacidades afectadas por el alcohol y al eliminar de su escrito la referencia a varios hechos violentos, entre ellos que había tirado al suelo a la mujer o que la sujetó del pelo para arrastrarla. El violador aceptó 5 años de prisión, otros 5 de libertad vigilada, 10 años de alejamiento e indemnizar con 5.000 euros a la víctima.