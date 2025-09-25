El Círculo Mercantil de Vigo acoge una fiesta vecinal mañana y pasado

La Federación Vecinal "Eduardo Chao" organiza mañana y pasado el Favec Fest 2025, un evento que se celebrará en el Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo con entrada gratuita. La primera edición del evento estará dedicada a la temática de Alicia en el país de las maravillas y contará con actividades para toda la familia, como hinchables, talleres infantiles y simuladores, además de un servicio de autobuses gratuito para facilitar la asistencia.

El viernes 26, a partir de las 17.30 horas, el protagonismo será para la música y el baile. Actuarán el Ardelume Grupo de Integración, el Grupo Musical de Vila Galicia, los Erdeiros dos Morenos de Lavadores y la Academia de Baile Infantil y Juvenil Bambalina. También se celebrará un concurso inspirado en Ozzy Osbourne y subirán al escenario Dania Diva y la banda Os Atómicos.

El sábado 27 comenzará con un debate sobre el PXOM recién estrenado y las cooperativas de vivienda, al que seguirá la actuación del dúo Luciney y Samuel y un gran almuerzo vecinal. La programación incluye, además, la presentación del libro de Rúth D’Éire, un desfile de moda local y una nueva edición del concurso de Ozzy Osbourne. El broche final lo pondrán los conciertos de GXN, Quarzum y Dioivo.