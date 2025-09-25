BNG y PSOE se acusan de rechazar declaraciones institucionales en contra del genocidio en Palestina
El BNG denuncia que «o PSOE vetou unha declaración institucional en Vigo contra o xenocidio na Palestina». El gobierno local defiende que el grupo socialista hizo una propuesta de declaración institucional y un escrito de los tres grupos y el BNG no aceptó. El PSOE presentará una moción.
