Los abogados defienden la utilidad de las pulseras pese a sus deficiencias

Un sistema imperfecto... pero necesario. La polémica generada en torno a las pulseras de control telemático ha sacado a la luz los problemas existentes desde hace años con estos dispositivos, que juzgados como el especializado en Violencia sobre la Mujer de Vigo tratan de evitar debido a que son fuente de múltiples incidencias. Abogados que asisten a investigados y/o a víctimas de violencia de género confirman estos problemas, pero a la vez instan a «perfeccionar» estos aparatos porque para determinados casos son de gran utilidad, algo en lo que coincide la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos: «Es un sistema que tiene sus inconvenientes, pero es mejor tener esta medida que no tenerla».

La principal medida de protección que se aplica en el ámbito de la violencia machista es la de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima. Los jueces optan por la pulsera cuando la conducta del investigado no llega a un grado que justifique la prisión provisional, pero sí se detecta una «situación objetiva de riesgo» para la víctima. «En el caso de maltratadores reincidentes con conducta agresiva o en el de aquellos que persiguen y atosigan a la mujer hasta la saciedad es necesaria», opina la abogada Paula Diéguez. Otra letrada, Mar Prado, dice que es una buena medida «disuasoria» para evitar que un agresor incumpla una y otra vez el alejamiento, pero agrega que debe aplicarse solo en «casos extraordinarios» y avisa de que hay que «perfeccionar» el sistema.

Esta letrada intervino en varios casos en los que se ordenó colocar este dispositivo. En uno su cliente era el investigado. «Eran tantas las incidencias con la pulsera que se tuvo que marchar de Vigo. Él no podía acercarse ni a la víctima, ni a su casa ni a su lugar de trabajo. Su expareja se movía mucho por el centro de la ciudad y él se encontraba con que cada vez que iba por esa zona a hacer alguna gestión, el dispositivo le pitaba y le llamaban desde el centro Cometa. Llegó a sonarle la alarma en el juzgado, en el punto de encuentro donde veía a sus hijos o cuando iba en autobús. No eran quebrantamientos buscados, pero Vigo al final no es una ciudad tan grande y es fácil que dos personas coincidan sin quererlo en una misma zona», explica. Estas falsas alarmas «desquiciaron» a su representado y también a la víctima, que vivía con la intranquilidad de que su dispositivo estuviese constantemente «pitando», ignorando si eran fallos del aparato o quebrantamientos reales.

Sistemático

Lo que observan estas abogadas es que la Fiscalía solicita «sistemáticamente» esta medida de control, pero los jueces solo la adoptan en casos concretos. «Al final es una medida que restringe la libertad», advierte Diéguez. Junto a los problemas técnicos, tampoco es del todo excepcional que los maltratadores saboteen las pulseras, rompiéndolas o arrancándoselas, una conducta constitutiva de un delito expresamente tipificado en el Código Penal, en el artículo 468.3. Es un tipo de quebrantamiento que castiga a quienes «inutilicen» o no hagan uso de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares».