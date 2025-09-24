El aeropuerto de Vigo afronta un invierno bajo mínimos y un 2026 incierto: solo vuelos a Madrid, Barcelona y Canarias

El aeropuerto de Vigo encara un invierno muy frío en lo que a conexiones aéreas se refiere. Y más si se compara con la última campaña invernal 2024-2025. De siete rutas regulares acabará pasando en los próximos meses a solo cuatro: dos a la Península Ibérica (Madrid y Barcelona) y dos al archipiélago Canario (Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria). Nada más.

Se caen, como adelantó FARO, Valencia, Palma de Mallorca (operará solo puntualmente en las semanas centrales de Navidad y algún otro vuelo en 2026, pero del Imserso); Londres (a partir de enero) y también restará la operativa que tuvo el año pasado Ryanair a Barcelona y que canceló ya el pasado mes de abril por la guerra que mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias.

Muchas sombras, pero también alguna luz. A priori, la única nota positiva durante la próxima temporada de invierno en Peinador llegará de la mano de Binter. Será a partir del día 4 de diciembre, cuando la compañía canaria convertirá en diaria su ruta a Tenerife. Esta mejora, sumada a su otro enlace entre Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, permitirá que alcance los 12 aviones semanales por sentido entre Peinador y el archipiélago, superando incluso los 11 que Vueling tiene a Barcelona, ruta que, al menos por el momento, la aerolínea no ha reforzado pese a la fuga de Ryanair.

La pérdida de rutas en el aeropuerto de Vigo será progresiva hasta quedarse con solo cuatro. La campaña aeronáutica arranca a finales de octubre y finaliza en la última semana de marzo de 2026. Peinador la comenzará ya sin las rutas de Valencia y Palma de Mallorca de Air Nostrum que funcionaron el año pasado todo el invierno con vuelos dos días a la semana. El de Baleares sí se operará varias jornadas en diciembre y enero, aprovechando el tirón navideño. Y también habrá algún enlace en febrero y marzo pero, tal y como informó la propia compañía, están principalmente reservados para el Imserso.

Igualmente, respecto a la temporada de invierno pasada, Vigo iniciará la campaña sin los vuelos que Ryanair tuvo a Barcelona y cuyo hueco no ha cubierto Vueling, como sí ha hecho, por ejemplo, en Santiago de Compostela tras el anuncio de la fuga de Ryanair. La operativa entre la ciudad olívica y Condal no solo perderá miles de plazas, sino que continuará con un importante déficit de alternativas. Mientras en Peinador varios días de la semana solo habrá un vuelo diario (11 frecuencias semanales en total), en Lavacolla, por ejemplo, tendrá hasta cuatro por sentido y un mínimo de tres por jornada.

Sin vuelos internacionales

La última ruta en caerse de la parrilla de Peinador el próximo invierno será la de Londres de Ryanair. Se operará hasta finales de diciembre en base al contrato que el Concello mantiene con la low cost irlandesa. A partir de ahí, Vigo no solo perderá su única ruta internacional, sino que comenzará a restar (todavía más) en las estadísticas el aeropuerto vigués en enero, febrero y marzo, cuando culmina la tempora de invierno.

A priori, la ruta a Madrid continuará estable, aunque condicionada por la demanda que pueda restarle el AVE. Si bien es cierto, la falta de un tren directo y tiempos competitivos están permitiendo que tanto Iberia, con entre tres y cuatro vuelos diarios; y Air Europa, con cuatro aviones por sentido todos los días, continúen aguantando el tipo en Vigo y siendo, al mismo tiempo, el clavo ardiendo al que tienen que agarrarse multitud de viajeros para poder viajar a otras ciudades nacionales e internacionales a través de su hub de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Traducido en plazas, respecto al invierno pasado Peinador perderá en torno a 18.000 de la ruta de Ryanair a Barcelona; 12.000 de la de Londres; 11.000 de Valencia y 7.000 de Palma de Mallorca. En torno a 50.000 asientos menos en cinco meses solo en estas rutas.

Y, aunque las compañías aéreas todavía están a tiempo de programar vuelos de cara a la temporada de verano del próximo año (de finales de marzo a finales de octubre), el aeropuerto de Vigo vuela actualmente en la incertidumbre. Por el momento, el próximo año están cargadas las cuatro únicas rutas que acabará teniendo este invierno: Madrid, Barcelona, Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria.

Respecto a las estadísticas de 2025, si bien es cierto que Peinador ha logrado aguantar el tipo hasta el mes de agosto con un aumento de viajeros del 8% respecto a 2024, lo cierto es que esta senda ascendente responde, principalmente, a que el año pasado estuvo cerrado un mes por los trabajos de reforma de la pista. De hecho, solo en dos de los ocho meses que van de 2025 Peinador logró crecer: enero y mayo.

A priori, en este ejercicio Peinador no vería en peligro alcanzar de nuevo la barrera psicológica del millón de viajeros anual, pero sí que todo apunta a que con los citados recortes, la cifra definitiva podría quedarse por debajo de la de 2024 (1.058.529 pasajeros).