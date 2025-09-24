Vigo, una ciudad tomada por la literatura

Dos rutas literarias reúnen esta semana en Vigo a autores y lectores por las calles de la ciudad dentro del intenso programa de actividades de la Semana Internacional das linguas, as literaturas e a tradución , que organiza la Facultad de Filología y Traducción.

La primera ruta, Vigo Noir, tuvo lugar este martes y contó con la participación de Elena Gallego, Beto Luaces y Álex Alonso, que leyeron párrafos de sus obras en lugares relacionados con la trama y satisfacieron la curiosidad de los aficionados.

La escritora Elena Gallego, leyendo un párrafo de su obra ante la Biblioteca Juan Compañel. / Cedida

Y hoy fue el turno de Literatura ás agachadas, dedicada a autores más jóvenes como Jorge Rodríguez, Tamara Andrés o Josiño Araújo, quienes acompañaron a los participantes por distintos puntos de la ciudad vinculados de alguna manera con sus obras.

Álex Alonso, en Porta do Sol. / Cedida

La segunda edición de la Semana Internacional mantiene su objetivo de complementar la formación de los estudiantes de la UVigo, pero quiere potenciar la relación con la ciudad con actividades gratuitas como las rutas literarias, cursos de introducción al lituano y al esuskera o un club de lectura africana.

De hecho, el programa para mañana jueves incluye la proyección del corto en lengua de signos "Pato$, última llamada" en el auditorio municipal.

La Semana Internacional das linguas, as literaturas e a tradución continuará hasta el 3 de octubre y todas las actividades pueden consultarse en su web: https://semanallt.uvigo.gal/programa/