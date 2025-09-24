La vicerrectora de Investigación Belén Rubio, primera candidata a liderar la Universidad en 35 años

La vicerrectora Belén Rubio es la primera mujer que opta a liderar la Universidad de Vigo en sus 35 años de historia. A falta de que se presenten otras candidaturas, la catedrática de Estratigrafía y actual responsable de Investigación disputará el Rectorado en las elecciones de mayo de 2026. Su nombre ya figuraba en todas las quinielas para sustituir a Manuel Reigosa, que ya no puede optar a más mandatos, y el grupo H2040 le otorgó este miércoles su aval en una reunión celebrada en el campus.

Rubio, que ha sido uno de las principales apoyos de Reigosa desde 2018, aseguraba estar «ilusionada y decidida» para convertirse en la próxima rectora durante un periodo único de seis años, según establece la LOSU. Aunque en procesos anteriores sí se llegó a manejar el nombre de alguna mujer, es la primera vez que un grupo elige a una candidata para liderar su lista.

Los próximos en mover ficha deberían ser los integrantes de la plataforma Nós Universidade, que hace ya casi un año que anunciaron que concurrirían a las elecciones. La catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo coordina la elaboración de esa lista y de un programa de gobierno. Ya fue vicerrectora en la etapa de Alberto Gago, pero todavía no ha anunciado si ella también dará el paso.

Si lo confirma , la UVigo estará dirigida por primera vez por una mujer. Un hito para el sistema universitario gallego que ya está garantizado en la USC, que celebra elecciones tres meses antes y para las que ya se han postulado un total de cinco candidatas.

Belén Rubio es la candidata del grupo H2040 a revalidar el Rectorado. / ALBA VILLAR

Los comicios en la institución viguesa deberían celebrarse en mayo y Rubio todavía debe decidir qué personas integrarán su lista: «Aún es pronto para tomar esa decisión. Muchas de las personas que están actualmente en el equipo son muy válidas. Habrá que ir viendo necesidades y pensar si se crean o no nuevos vicerrectorados».

En los próximos meses, la plataforma H2040 mantendrá contactos con la comunidad universitaria para elaborar el programa electoral. Ya han establecido como retos centrales la digitalización, la adaptación a la LOSU, la caída demográfica y la internacionalización.

«Queremos tener una universidad mucho más diversa, conectada con las empresas y el tejido social y que siga proyectando esa imagen internacional que ya tenemos. Hoy en día, el 65% de las publicaciones ya son en colaboración internacional. Hay que seguir esta senda», plantea Rubio.

Trayectoria investigadora y gestora

La candidata de H2040 es profesora de la UVigo desde el año 91. Como investigadora, forma parte del grupo de Geología Marina y Ambiental y ha participado en más de 30 proyectos de investigación europeos, nacionales y autonómicos, entre ellos, más de una docena de campañas oceanográficas en la plataforma continental gallega o la zona de hundimiento del Prestige a bordo de buques como el Hespérides o el Sarmiento de Gamboa.

Rubio ya fue la primera decana de Ciencias del Mar y además con un grupo íntegramente formado por mujeres. Ha ostentado varios cargos de responsabilidad y actualmente forma parte del comité ejecutivo de la CRUE de I+D+i.