El sindicato policial SUP se ausentará el 2 de octubre en Vigo como medida de protesta

El Comité Federal Territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en Galicia y con representación en el Consejo de la Policía, ha anunciado este miércoles que no asistirá a los actos del próximo día 2 de octubre, Día del Patrón de la Policía Nacional, que se celebrarán en Vigo.

El sindicato ha tomado esta decisión como medida de protesta ante el «absoluto silencio y un desprecio sostenido» hacia las demandas que llevan 30 años poniendo sobre la mesa.

El SUP lamenta que «en los últimos 30 años los distintos Gobiernos» de España han mantenido «un bochornoso agravio comparativo, acompañado de un absoluto silencio y un desprecio sostenido» hacia las iniciativas para que la Policía Nacional y la Guardia Civil alcancen la plena equiparación salarial, una jubilación en igualdad de condiciones respecto de las policías autonómicas y el justo reconocimiento de su labor «como una profesión de riesgo».

Según el SUP, actualmente, «la respuesta del Ministerio del Interior a dichos requerimientos es indiferente, alegando que se trata de un asunto de gran complejidad», lo que les ha obligado a recurrir a la vía judicial para tratar de obtener la misma consideración que otras profesiones de riesgo.

También demandan una jubilación digna y cifran la actual en 700 euros menos que las de los miembros de otros cuerpos.

El sindicato felicita a las compañeras y compañeros de la Policía Nacional, especialmente a aquellos que han sido condecorados en sus distintas modalidades con las Cruces al Mérito Policial, pero entiende que deben obrar en este sentido y no acudir a la celebración del 2 de octubre.