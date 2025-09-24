«Me siento muy querido tanto por sacerdotes como por periodistas»

Después de 42 años como delegado de Medios de comunicación en la diócesis de Tui-Vigo, Alberto Cuevas Fernández (24 de febrero de 1945, Pontedeume, A Coruña) se despide de esta responsabilidad. Lo hace orgulloso por el camino recorrido y el cariño recibido. Le coge el testigo José Alberto Montes Rajoy, al que le da algunos consejos. Seguirá siendo párroco de La Soledad, en O Castro. En 2022, la Conferencia Episcopal le distinguió con el Premio Bravo, que se concede a la defensa de los valores humanos. Charla con FARO para hacer balance de su trayectoria y definir los retos del presente y el futuro.

¿Qué ha sido lo más complicado de lidiar con los medios de comunicación?

Cuando aparece un conflicto: entre sacerdotes y fieles, entre un concello y la diócesis… Esas situaciones de crisis, de líos o enfrentamientos son las más duras. A veces, porque los seglares no tienen formación o tienen un mal concepto de lo que deben hacer o porque el cura no se lo explica bien. Al final, tanto el sacerdote como el seglar son fieles de la Iglesia Católica, aunque uno tenga más formación y otro sea desconocedor de normas del derecho canónico. Estoy pensando en un caso de abusos sexuales, en la reclamación de la propiedad de unos terrenos o en el caso de que una comisión de fiestas profanas quiera aprovecharse de la bandeja para hacer el contrato con las orquestas.

¿Ha tenido muchos casos de este tipo en su trayectoria?

Algunos. Durante estos 40 y tantos años, ha habido casos de abusos, que son muy desagradables y vergonzosos, sobre todo, cuando, por estar ocultos durante un tiempo, se contaron mal. El más sonado fue el triste episodio de los miguelianos, un pufo disfrazado de piedad religiosa. Son situaciones muy duras porque hay que defender siempre la verdad, pero, detrás, hay víctimas: personas inocentes, maltratadas o que no fueron atendidas con el cariño debido. Aunque luego se intente reparar, en el momento, la dureza es grande, incluso porque la opinión pública ya ha condenado.

¿Qué debe hacer la Iglesia para mejorar la comunicación?

Seguir haciendo lo que está haciendo. Cuando yo creé la oficina de prensa de la diócesis hace 47 años, los medios apenas recogían alguna noticia del Boletín del Obispado. Tras volver de la Universidad de Navarra en 1978, propuse crear una oficina de comunicación como la de partidos o sindicatos. Desde entonces, empezamos a emitir notas de prensa frecuentes y la Iglesia comenzó a tener presencia real en los medios locales. Hoy, esto es una realidad en todas las diócesis de España y, seguramente, del mundo. La comunicación es un servicio a la sociedad: evangelizar es difundir la buena noticia.

¿Fue Vigo pionera a nivel nacional?

Fuimos de los primeros. En 2022, la Conferencia Episcopal me concedió el Premio Bravo, precisamente, por haber sido pionero como sacerdote y periodista. Hoy, son seglares quienes trabajan en estas oficinas, pero, entonces, dimos el paso algunos sacerdotes porque aún no había confianza plena en los seglares periodistas.

¿Cómo ha cambiado la forma de comunicar en todo este tiempo?

Ha cambiado muchísimo, sobre todo, tecnológicamente. Yo soy más bien de Gutenberg, pero, ahora, la oficina no solo emite notas de prensa, también gestiona Facebook, Twitter, página web, programas de radio y televisión. Ya no atendemos solo prensa escrita y radio, sino también televisiones y radios autonómicas, locales y comarcales.

¿Por qué deja la delegación de Medios?

Porque quien lleva tantos años se hace mayor y pide que entre savia nueva. El obispo me ha facilitado cumplir lo que me dijo el Papa Francisco: que descanse y no haga nada.

¿A qué se va a dedicar ahora?

Sigo siendo párroco de la parroquia con 14.000 fieles, que ya reclaman mucha dedicación. El sacerdocio es para siempre. Además, el periodismo también lo sigo ejerciendo: varios medios de Vigo me han invitado a seguir escribiendo o interviniendo cuando quiera. Me siento muy querido por sacerdotes y periodistas. Ser cura y periodista a la vez me ha servido para estar cerca de la buena noticia, que es el Evangelio, y cerca de las noticias de todos los días, que son el nutriente del que quiere vivir en su mundo y en el día a día.

¿Qué episodio recuerda con más cariño de todo este tiempo?

Las asambleas de la Asociación de la Prensa, con grandes personajes de la literatura gallega, que me divertían mucho. A nivel diocesano, el Sínodo Diocesano (2003-2006). Participaron unas 6.000 personas en 600 grupos parroquiales y culminó con una clausura solemne en el Ifevi el 18 de marzo de 2006. Fue el acontecimiento eclesial más importante en mis años de responsable de medios. Fue un día un día esplendoroso que dejó una serie de conclusiones que habrá que ir poniendo en práctica.

¿Qué retos tendrá su sucesor, José Alberto Montes Rajoy?

Adaptarse a los nuevos tiempos y tecnologías continuando lo que la Iglesia pida en cada momento. El libro de los Hechos de los apóstoles, que es el banderazo de salida de la Iglesia, dice que hay que predicar el mensaje de Jesús desde las azoteas. Pues, ahora, hay que ir descubriendo cuáles son las nuevas azoteas desde las que hay que gritar, anunciar, expresar y manifestar el mismo Evangelio de siempre, pero adaptado a cada época. La Iglesia siempre ha sido pionera en la radio, la televisión y los medios escritos. San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas, lo es porque echaba hojas volanderas por debajo de las puertas y, así, iba deshaciendo mitos y fake news, que diríamos hoy: malas explicaciones de lo que es el Evangelio entre los protestantes de aquel entonces, que, a veces, hacían que no se entendiera bien la fe de la Iglesia.

¿Cómo está viviendo la Iglesia el fenómeno de las fake news?

Es muy complicado con la inteligencia artificial y todo lo que circula. La Iglesia reclama siempre la verdad, pero el problema no es solo de la Iglesia, sino de toda la sociedad. Hoy, las nuevas tecnologías transmiten bulos científicos, políticos o calumnias. La defensa está en medios sólidos, documentados y fiables que generen confianza. Lo importante es la confianza.

¿Le queda algún sueño por cumplir?

Sí, leer lo que me dé la gana. Antes, estaba condicionado por la obligación de leer lo necesario para mi función. Ahora, además, sin ser delegado de Medios, puedo opinar libremente, sin corsés, pero siempre con sensatez. Deseo no perder nunca la sensatez.