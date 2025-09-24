El Sergas garantiza mejores servicios pediátricos
El Sergas insiste en que la apertura del centro Olimpia Valencia mejorará la calidad asistencial de los servicios pediátricos para los usuarios del centro de salud de Coia, garantizando que «en ningún caso» se va a interrumpir la atención ni el ambulatorio cerrará sus puertas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se sumó a las críticas a la Xunta y entiende que la atención sanitaria «empeorará» en el barrio.
