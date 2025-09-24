El PP urge una campaña «seria» de apoyo al pequeño comercio local

El PP reclama al gobierno local que trabaje para poner en marcha una campaña «seria» destinada a fomentar el pequeño y mediano comercio frente a la puesta en marcha de «una nueva acción propagandística», definiendo así la instalación de 400 banderolas en las calles. En este sentido, los populares piden la convocatoria de la mesa de comercio y escuchar al sector «en vez de apostar por la política de humo e improvisación».