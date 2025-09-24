La Policía ultima los preparativos de cara a su desembarco masivo en la ciudad
Los agentes de la Unidad de Caballería ya llegaron a Vigo y arrancó el montaje en la zona portuaria donde será la gran exposición de medios
Vigo será protagonista de los actos centrales del Día de la Policía Nacional. Junto a la gala de los premios de este cuerpo policial y el acto institucional de entrega de condecoraciones, la zona del puerto deportivo y el parque de Castrelos acogerán a las principales y más importantes unidades policiales a nivel nacional. Ayer en la zona marítima ya había movimiento de cara a preparar la exposición de medios que arrancará mañana jueves y algunos de los grupos, como los de la Unidad de Caballería, ya llegaron a Vigo.
Estas celebraciones no están exentas de polémica. Ayer varios sindicatos policiales denunciaron que los agentes que se deben desplazar a Vigo deben adelantar el dinero para costear su estancia en el hotel, si bien la situación, según apuntaron algunas fuentes, parecía estar ya en vías de solución.
