La Policía ultima los preparativos de cara a su desembarco masivo en la ciudad

Vigo será protagonista de los actos centrales del Día de la Policía Nacional. Junto a la gala de los premios de este cuerpo policial y el acto institucional de entrega de condecoraciones, la zona del puerto deportivo y el parque de Castrelos acogerán a las principales y más importantes unidades policiales a nivel nacional. Ayer en la zona marítima ya había movimiento de cara a preparar la exposición de medios que arrancará mañana jueves y algunos de los grupos, como los de la Unidad de Caballería, ya llegaron a Vigo.

Estas celebraciones no están exentas de polémica. Ayer varios sindicatos policiales denunciaron que los agentes que se deben desplazar a Vigo deben adelantar el dinero para costear su estancia en el hotel, si bien la situación, según apuntaron algunas fuentes, parecía estar ya en vías de solución.