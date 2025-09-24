Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía ultima los preparativos de cara a su desembarco masivo en la ciudad

Los agentes de la Unidad de Caballería ya llegaron a Vigo y arrancó el montaje en la zona portuaria donde será la gran exposición de medios

El helicóptero de la Policía Nacional, ayer, en la zona del Náutico de Vigo. | Marta G. Brea

El helicóptero de la Policía Nacional, ayer, en la zona del Náutico de Vigo. | Marta G. Brea

R. V.

Vigo será protagonista de los actos centrales del Día de la Policía Nacional. Junto a la gala de los premios de este cuerpo policial y el acto institucional de entrega de condecoraciones, la zona del puerto deportivo y el parque de Castrelos acogerán a las principales y más importantes unidades policiales a nivel nacional. Ayer en la zona marítima ya había movimiento de cara a preparar la exposición de medios que arrancará mañana jueves y algunos de los grupos, como los de la Unidad de Caballería, ya llegaron a Vigo.

Estas celebraciones no están exentas de polémica. Ayer varios sindicatos policiales denunciaron que los agentes que se deben desplazar a Vigo deben adelantar el dinero para costear su estancia en el hotel, si bien la situación, según apuntaron algunas fuentes, parecía estar ya en vías de solución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents