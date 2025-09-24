Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo

Hace poco más de un mes que la Dirección General de Tráfico (DGT) estrenó su nuevo radar en Vigo. Se trataba de un cinemómetro de tramo, que controla los kilómetros del 155,22 al 158,98 de la AP-9, a la altura del Ifevi. El cerco, sin embargo, no ha acabado ahí: durante la jornada de ayer se instaló un nuevo aparato en un punto estratégico de la VG-20.

El nuevo radar, que no ha entrado en funcionamiento, está situado en el punto kilométrico 10,3 de la circunvalación, en sentido decreciente. Se trata de un tramo de bajada posterior al enlace con la AG-57, justo antes del viaducto de O Porto, en dirección al hospital Álvaro Cunqueiro.

El dispositivo, que aparentemente será fijo y no de tramo, está ubicado en un punto que ahora mismo está limitado a 70 kilómetros por hora y que pronto entrará en obras, con una limitación a 60 km/h. En estos momentos, desde la AG-57, la velocidad va descendiendo sucesivamente en un tramo en bajada con fuerte pendiente: 120 km/h, 100 km/h y 80 km/h, hasta llegar a los citados 70 km/h. Antes de que se detectasen los problemas estructurales del viaducto de O Porto, por esa zona se circulaba a 120 km/h.

Como es habitual, la DGT anunciará en su momento la entrada en funcionamiento del radar, incluido el habitual mes de gracia, durante el que los conductores que sobrepasen la velocidad recibirán un aviso informativo sin multa.

El de la VG-20 no el único cinemómetro que se está añadiendo a la densa malla de controles en el entorno de Vigo. Hay otro nuevo en la A-52 a la altura de Cans, en sentido O Porriño.