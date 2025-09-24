El Monte de A Guía brilla con nueva iluminación

La nueva iluminación del Monte de A Guía brilla ya en todo su esplendor tras la inauguración del nuevo sistema instalado por el Concello, que destinó una inversión de 335.000 euros para lograr una mejora integral en la zona, ya que también se renovó la instalación eléctrica soterrada, que estaba muy deteriorada.

«Era una demanda ciudadana que existía desde hace muchísimo tiempo y que ahora queda totalmente solucionada. Es una nueva forma de entender A Guía», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que se desplazó hasta la zona para comprobar in situ el resultado de los trabajos, que se realizaron desde principios del presente año.

La actuación permitió intervenir tanto en la subida por la avenida Doña Fermina como en la capilla, instalándose 43 nuevos faroles con luces led que, como señaló el regidor, «son mucho más eficientes y ofrecen muchísima más luminosidad». Entre los hitos técnicos para hacer realidad el proyecto, fue necesario emplear hasta 2,6 kilómetros de cable, indicaron desde el Concello.

El objetivo, además de mejorar notablemente la iluminación de todo este entorno, es conseguir también un importante ahorro en la factura energética, ya que la tecnología led reduce el gasto sensiblemente.