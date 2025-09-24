Musicav regresa a Vigo con jazz, género clásico y cine de forma accesible
Afundación y Vitruvia albergan en octubre la tercera edición del ciclo
La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó este martes la tercera edición de Música con V de Vigo (Musicav 2025) junto con la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y los directores artísticos del evento, Javier Ferreiro y Rosanna Ojea. El Teatro Afundación y la nueva sala de Vitruvia Club acogerán el próximo mes de octubre este ciclo, que fusiona música clásica, jazz y cine de forma accesible.
El acto de presentación se realizó con un concierto dirigido por el compositor y pianista Brais González en las instalaciones de El Corte Inglés de Vigo, colaborador de este evento.
Ortiz destacó el apoyo del gobierno gallego a un ciclo que «aposta pola música para todos» con una «excelente oferta» clásica y de jazz. Sánchez puso en valor la belleza y diversidad de la programación.
