Musicav regresa a Vigo con jazz, género clásico y cine de forma accesible

Afundación y Vitruvia albergan en octubre la tercera edición del ciclo

La presentación del evento, ayer.

R. V.

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó este martes la tercera edición de Música con V de Vigo (Musicav 2025) junto con la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y los directores artísticos del evento, Javier Ferreiro y Rosanna Ojea. El Teatro Afundación y la nueva sala de Vitruvia Club acogerán el próximo mes de octubre este ciclo, que fusiona música clásica, jazz y cine de forma accesible.

El acto de presentación se realizó con un concierto dirigido por el compositor y pianista Brais González en las instalaciones de El Corte Inglés de Vigo, colaborador de este evento.

Ortiz destacó el apoyo del gobierno gallego a un ciclo que «aposta pola música para todos» con una «excelente oferta» clásica y de jazz. Sánchez puso en valor la belleza y diversidad de la programación.

