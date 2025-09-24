Los mayores también merecen ir de ruta

Los mayores juegan un papel fundamental en Vigo y el Concello se está volcando en actividades para que desarrollen un envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada a la vez que se fomenta la socialización y el conocimiento del patrimonio local. La última iniciativa es el impulso de rutas históricas gratuitas exclusivas para gente de avanzada edad que les permitirá conocer hechos y personajes fascinantes vinculados a Vigo a lo largo de toda su historia. Estas rutas las llevarán a cabo guías oficiales locales especializados que cuentan con amplia experiencia en el sector, como Borja Concheiro, pionero en el desarrollo de los famosos free tours en la ciudad.

Concretamente, estas actividades consisten en la realización de diferentes itinerarios a pie, agradables y adaptados tanto en duración como en dificultad a las circunstancias de los grupos para descubrir la huella dejada por Julio Verne, Mata Hari o la emigración, así como lugares arquitectónicos e históricos de interés. Se celebrarán dos días a la semana en grupos de mínimo 4 personas y un máximo de 20. Se harán en dos turnos, por la mañana de 11 a 13 horas y por las tardes de 17 a 19. Los mayores interesados pueden inscribirse en estas excursiones guiadas directamente a través del teléfono de información municipal (010).

¿Y cuáles son las rutas disponibles? Pues concretamente son cuatro. Una de las más destacadas es la que sigue la conexión e Julio Verne con Vigo, explorando por qué la ciudad fascinó al escritor francés y por qué la batalla de Rande inspiró su novela más universal: Veinte mil leguas de viaje submarino. Esta ruta permite un estímulo cognitivo y cultural conectando la literatura universal con la historia y patrimonio de Vigo, manteniendo la mente activa y promoviendo el aprendizaje. Dura dos horas saliendo desde el Sireno y haciendo paradas como la Plaza de la Constitución, el mirador del olivo, la Concatedral de Santa María, la escultura de Julio Verne o Plaza de Compostela, entre otras.

La segunda excursión disponible para los mayores es la que repasa la historia y la arquitectura indiana de la ciudad, que ha dejado alguno de los edificios más queridos. Los indianos fueron aquellas personas que tras emigrar a América y hacer fortuna regresaron a Galicia, contribuyendo al desarrollo de Vigo a nivel económico, social y cultural. La salida también es desde el Sireno y pasará por la calle Eduardo Iglesias, Plaza de Portugal, el cine Fraga o la Escuela de Artes y Oficios, entre otros inmuebles emblemáticos de la ciudad.

Vigo y la emigración es el tercer trayecto ofrecido, que recuerda cómo la olívica fue una de las ciudades más habituales de llegada de migrantes al sur de Europa. Esta ruta busca incentivar a los participantes a que cuenten sus vivencias personales y siendo protagonistas en primera persona del pasado de la ciudad olívica como puerta del Atlántico, permitiendo conectar con la historia familiar emocional de la emigración y favoreciendo la socialización al compartir las experiencias personales de los asistentes, además de ayudar a entender el papel fundamental de los movimientos migratorios en el desarrollo económico, industrial y social de Vigo. La estación marítima o el Casco Vello destacan entre las paradas de esta ruta.

El último de los trayectos disponibles para los mayores es un paseo por los acontecimientos que hicieron de Vigo un «nido de espías», convirtiéndose en un epicentro mundial de la guerra submarina y centro neurálgico de las comunicaciones. El guía descubrirá secretos y anécdotas inesperadas y estimulará la curiosidad y el aprendizaje de los asistentes ofreciendo una narrativa intrigante sobre el papel de Vigo en la historia como un territorio lleno de espías. Este tour particularmente tiene un gran éxito al ser el más diferente de todos, pues permite descubrir misterios muy poco conocidos a la vez que ayuda a mantener la mente activa.

Los mayores participantes saldrán de esta original ruta comprendiendo la importancia geopolítica de Vigo en momentos clave del pasado. La fortaleza de San Sebastián, la Casa de Manuel Bárcena Franco, la calle Velázquez Moreno, la Casa del Francés, Porta do Sol, el monumento a Méndez Núñez o el hotel Palacio Universal destacan entre los puntos en los que parará esta ruta.

Grupos reducidos

Según el ritmo del grupo, estas actividades tendrán una duración de entre hora y media y dos horas y se realizarán tanto en gallego como en castellano, adaptándose a las preferencias de los participantes. Por lo general se organizarán grupos reducidos para que la experiencia sea más enriquecedora.

Además, para la tranquilidad de todos, las rutas cuentan con un seguro de responsabilidad civil que protege al guía y a los asistentes ante cualquier imprevisto. Se llevarán a cabo con un sistema de sonido que amplifique las indicaciones del guía para garantizar una atención y comprensión óptimas durante todo el trayecto.