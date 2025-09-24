Honra a quen cultiva cultura
O Ateneo Atlántico de Vigo homenaxea a Manuel Bragado, docente, escritor e editor, pola súa traxectoria ligada á literatura galega e á cidade de Vigo. Ao acto acuden diferentes personalidades para mostrarlle o seu afecto.
«Contribuir e compartir», son os verbos que máis lle gustan a Manuel Bragado. Xusto onte o escritor e editor vigués recibía a folla de carballo de prata que o recoñecía como socio de honra do Ateneo Atlántico de Vigo, para homenaxear a súa contribución á literatura galega e á cidade olívica. A presidenta do Ateneo, Luisa Abad, destaca que a decisión de escoller a Bragado foi «unánime», por ser unha persoa «moi importante» no universo educativo e cultural. «Encarna o compromiso coa lingua galega e coa terra», concreta Abad.
Personalidades como María Jesús Bragado, Jacobo Buceta, Xosé María Palmeiro, Amada Traba e Ledicia Costas participaron no acto. Esta última dedicou ao protagonista unhas palabras aludindo a súa longa traxectoria xuntos:«Foi o meu primeiro editor, leva 25 años acompañándome como autora e eu vin nacer e medrar a moitos autores e autoras da súa man». Costas o describe como unha fonte de inspiración: «Sempre está disposto a facer suxestións, é como un mestre para moitas de nos, das autoras galegas». Bragado síntese moi «emocionado» de que persoas coas que traballou lle demostren o seu afecto, pero hai unha, en concreto, á que lle quere dedicar este premio: O seu neto Manuel, que acaba de nacer.
Traxectoria de Bragado
Se licenciou en Pedagoxía e adicou a súa vida ao ensino e a edición en lingua galega. Traballou máis de 24 anos como director da editorial Xerais, onde desempeñou un papel clave na consolidación do sector editorial galego. É membro do Instituto de Estudos Vigueses, desde o ano 1999 asina semanalmente no FARO de Vigo a columna de opinión Campo de Granada e as crónicas deportivas Campo do Fragoso, centradas na actualidade do RC Celta. Para el, a literatura «forma parte do ADN de Vigo» porén, dende a súa experiencia , asegura que a edición en Galicia «ten unha mala saúde de ferro», Porque ten moitas dificultades para subsistir como sector empresarial, pero ao mesmo tempo ten pervivencia no tempo.
Ateneo Atlántico
Trátase dunha iniciativa dun grupo de persoas procedentes de diversos ámbitos profesionáis coa vontade de crear un espazo aberto de impulso e divulgación do coñecemento en todas as súas formas. Para comenzar o curso teñen a costume de facer socio de honra a unha persoa relevante para a cidade. En este momento Alonso Montero, Xosé Manuel Beiras, Elvira Landín e Mari Xosé Porteiro xa teñen a folla de carballo. «Estos actos son importantes porque poñen en valor a persoas que están arredor de nos e levan unha loita continua a favor da cultura», reflexiona a presidenta do Ateneo, Luisa Abad. O grupo de jazz Nausica se encargou de despedir o evento.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Despedida de una tienda de Inditex en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- A bordo de la «esclavitud moderna»