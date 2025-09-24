Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a los últimos fusilados por el franquismo en el Marco

El Marco acogió un encuentro en homenaje a los últimos fusilados por el franquismo organizada por la Comisión 27 de setembro. Participaron Pablo Mayoral, para quien el fiscal solicitaba pena de muerte en el Consejo de Guerra de El Goloso; Gerardo Viada, abogado de Ramón García Sanz, uno de los fusilados en Hoyo de Manzanares; y Magada Oranich, abogada de Joan Paredes Manot «Txiki», fusilado en Barcelona.

