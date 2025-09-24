La fantasía flotante de Disney se abona a Vigo

La decimocuarta escala de cruceros de setiembre en el puerto de Vigo corrió a cargo del Disney Fantasy, que atracó este miércoles en el muelle de Trasatlánticos conduciendo una expedición de 3.171 pasajeros de mayoría británica, entre los que se encontraba una nutrida representación infantil según informó la agencia Incargo Galicia.

El Disney Fantasy arribó proveniente de Southampton en el marco de un recorrido de una semana de duración que completa con visitas a A Coruña, Bilbao y La Rochelle. Cuenta con 129.750 toneladas brutas y 340 metros de eslora por 37 de manga y antes de que finalice el año volverá a pasar por Vigo el próximo 6 de noviembre.

El «Disneyr Fantasy», este miércoles en el muelle de la Estación Marítima de Vigo. / Pedro Mina

Esta ha sido la segunda visita de esta sucursal flotante de la factoría Disney cuya moderna flota la integran siete unidades más una de ellas, el gigantesco Disney Adventure de 208.000 toneladas y 342 metros de eslora todavía está en fase de armamento.

De acuerdo con las previsiones del Puerto, la guinda al tráfico de cruceros de setiembre en Vigo la pondrá el Independence of the Seas el próximo sábado.