Curso de producción y logística en Gondomar
El Concello de Gondomar oferta un curso de operaria de producción y logística, enmarcado en el programa «Capacitadas», impulsado a través del Centro de Información á Muller de la Concellería de Igualdade. El curso se desarrollará los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las inscripciones abren el viernes 26 de septiembre y cierran el 8 de octubre.
