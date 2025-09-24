El Concello busca el aval de Augas de Galicia a la ampliación de Balaídos

Vigo mantiene el pulso en la carrera por ser sede del Mundial 2030 y el Concello ya ultima un nuevo trámite administrativo para poder ejecutar en su momento la reforma de la grada de Tribuna y conseguir ampliar el aforo hasta los 42.700 espectadores que exige la FIFA. En dos días, según avanzó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se remitirá a Augas de Galicia toda la documentación que recoge el nuevo perímetro que abarcará el estadio cuando crezca el graderío.

Este paso llega un día después de las declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en las que situaba a la ciudad olívica «con posibilidades» de entrar entre las elegidas, aunque matizando que tras culminar la grada de Gol el estadio tendría 27.000 espectadores de aforo, lejos de los requisitos. Sobre esto, Caballero acusó a Louzán de «incurrir en exactitudes y mentiras», asegurando que «conoce y tiene en su despacho nuestro proyecto serio», animándole a rectificar.

«Siempre intenta bajar las posibilidades de Vigo, cuando habla de otros dice el aforo que van a tener tras la reforma, pero en el caso de Vigo no. ¿Por qué?», indicó Caballero, que culpa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: «Le dijo que tratase de obstaculizar que Vigo sea sede porque solo quiere pagar un campo y es el de A Coruña, pero no va a ser así».

Por todo, el alcalde vigués remitirá una carta al presidente de la RFEF para exigirle que incluya ya a Vigo como sede de la cita mundialista.