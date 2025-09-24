i Y que cumpla muchos más!

Ya no hay religiosas dando clase, tampoco hermanas en la comunidad. Pese a esto, desde la dirección del Colegio María Inmaculada, más conocido como «Carmelitas», trabaja a diario por mantener el espíritu que llevó a la congregación Vedruna a inaugurar su centro educativo en Vigo cien años atrás en el espacio que ahora ocupa Afundación (Policarpo Sanz, 24). Por ello, este es el lugar escogido por el colegio para el acto central de su centenario que tendrá lugar este jueves 25; que coincidirá también con el bicentenario de su fundación. «Nos hemos adaptado a los nuevos retos sin perder los orígenes, y es complicado porque ya no hay hermanas ni religiosas en el centro. Yo soy antigua alumna y sí mantengo estas directrices, es quizás lo más complicado, que el nuevo claustro que no se ha formado con ellas y no las conoce en primera persona también las sienta y las trasmita», cuenta Patricia de Dios, la directora.

Los retos de la educación actual

Profesora de Educación Infantil «por vocación» y también de Primaria, compagina esta labor docente con la de dirigir a un centro con 622 alumnos entre los 3 y los 16 años. «Antes encontrabas un perfil más concreto en los niños, por edad, los adolescentes eran todos de una manera, los pequeños de otra... Y ahora las clases son heterogéneas. Hay una gran diversidad curricular, hay casos de vulnerabilidad, también en el caso de alumnos extranjeros su incorporación tardía puede afectarles mucho. Quizás era más sencillo dar clase antes, con 25 o 30 alumnos por aula que ahora con 15», valora la docente.

En sus 27 años en el centro, cuatro ya como directora, de Dios recuerda que los pasillos de «Carmelitas» han visto crecer y formarse a miles de niños y niñas del barrio de Torrecedeira, O Berbés y también Travesas. «Al final nosotros somos un reflejo de nuestro barrio; lo de que un colegio concertado es elitista creo que ya está superado. Lo único que nos diferencia de uno público es el tema religioso. Los datos son objetivos: las familias hacen el mismo proceso de matrícula que un colegio público», reconoce la directora.

Profesorado del Colegio / Jose Lores

El cambio en las familias

Extensible también a este colegio es, sin duda, la caída de la natalidad que, en palabras de Patricia, no se aprecia solo en el descenso del alumnado, sino también en un menor sentimiento de pertenencia de las familias. «Antes acudían siempre al colegio de tu barrio, había como una fidelidad y se quería mantener la plaza en él. Ahora ese arraigo ya no existe, porque las familias casi pueden escoger el centro que quieran, tienen muchas más opciones», concluye de Dios.