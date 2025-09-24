Cinco años de cárcel para un agresor sexual reincidente que violó a una mujer en la calle Areal

Una violación ocurrida en mayo de 2024 en Vigo con la voluntad de la víctima anulada se resolvió con una condena de conformidad en una vista celebrada esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El acusado, que está en prisión, desde donde fue trasladado a la Ciudad de la Justicia, aceptó una pena de 5 años de cárcel, la mitad de lo que pedía inicialmente la Fiscalía, que redujo su solicitud, entre otras circunstancias, al aplicar a favor del reo la circunstancia atenuante de embriaguez.

Los hechos sucedieron en plena calle. La mujer se encontraba sentada en un banco de la céntrica calle Areal y la violación se produjo en una zona ajardinada cercana a las vías del tren. El hombre, Juan Manuel P.M., se aprovechó de que la víctima estaba semiinconsciente por la previa ingesta de alcohol. Se da la circunstancia de que el ataque sexual fue grabado por un vecino y dichas imágenes se aportaron a la causa como prueba de cargo.

Ya condenado por otra agresión sexual, lo que supone la aplicación de una agravante de reincidencia, el hombre fue detenido y enviado a prisión provisional por estos hechos. Este miércoles el acuerdo alcanzado entre el fiscal, la acusación particular y la defensa evitó la celebración del juicio.

La Fiscalía pedía inicialmente casi 11 años de cárcel, pero redujo su petición a 5 años al considerar que el acusado tenía sus capacidades afectadas por haber bebido alcohol y al eliminar de su escrito de calificación la referencia a varios hechos violentos que contemplaba inicialmente y que suprimió, entre ellas que había tirado al suelo a la mujer o que la sujetó del pelo para arrastrarla.

El agresor sexual aceptó 5 años de prisión, otros 5 de libertad vigilada, una pena de alejamiento de 10 años e indemnizar con 5.000 euros a la víctima.