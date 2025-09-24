El BNG reclama mejoras en la reforma de la Avenida do Conde
Gondomar
El BNG de Gondomar insta al gobierno local a incluir en la reforma de la Avenida do Conde, situada en el centro del municipio, tanto la conexión a la red de saneamiento municipal para cada bloque de viviendas de los números 9, 11 y 13 de esa avenida, como la puesta a punto del aparcamiento de tierra que limita con dichos edificios.
La portavoz municipal del BNG, Manuela Rodríguez, asegura que «ambas actuaciones deberían caber en la cifra que el gobierno local de Gondomar pretende gastar en el tramo que va del cruce con la calle Emigrante hasta la rotonda de la circunvalación», más de 650.000 euros.
