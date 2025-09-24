Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG clama«unidad» para vetar en Vigo actos con presencia israelí

El BNG pretende que el pleno del Concello acuerde rechazar todo evento que cuente con la presencia de Israel o relacionado con entidades que no condenan el genocidio en Palestina. Los nacionalistas han presentado una propuesta de declaración institucional para que Vigo no acoja ningún evento deportivo, cultural o de otra índole que tenga relación o cuente con el patrocinio de entidades israelíes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents