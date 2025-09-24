El BNG clama«unidad» para vetar en Vigo actos con presencia israelí
El BNG pretende que el pleno del Concello acuerde rechazar todo evento que cuente con la presencia de Israel o relacionado con entidades que no condenan el genocidio en Palestina. Los nacionalistas han presentado una propuesta de declaración institucional para que Vigo no acoja ningún evento deportivo, cultural o de otra índole que tenga relación o cuente con el patrocinio de entidades israelíes.
