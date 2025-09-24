Apoyo a un proyecto para tratar el cáncer de pulmón

La Fundación La Caixa financiará con 150.000 euros un proyecto liderado por Mónica Martínez-Fernández, investigadora sénior del Grupo Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. El objetivo es promover la predicción no invasiva del beneficio de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón avanzado, para que el procedimiento sea más fácil, seguro y confiable.