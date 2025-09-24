El alza del turismo en temporada baja desde 2019 duplica el de julio y agosto

Vigo se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos de moda a nivel turístico, tal y como refrendan las estadísticas de ocupación hotelera o incremento de viviendas de uso turístico (VUT). En 2024, sin ir más lejos, la ciudad olívica lograba colarse en el club de municipios que pueden presumir de haber registrado más de un millón de pernoctaciones hoteleras, algo en lo que ha tenido una gran parte de culpa la desestacionalización del turismo y el goteo cada vez más habitual de personas durante todo el año.

Así, según se desprende los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2019 y el actual, el número de viajeros alojados en hoteles de la ciudad ha crecido el doble en el período comprendido entre septiembre y junio que en la temporada alta de verano (julio y agosto).

En el año previo a la pandemia, las cifras turísticas caminaban a ritmo de récord y entre julio y agosto se registraron un total de 92.448 viajeros en los establecimientos hoteleros y pensiones vigueses, mientras que de enero a junio y de septiembre a diciembre, el dato acumulado fue de 337.625. En el presente año, por su parte, las personas alojadas en los meses grandes de la época estival ascendieron a 105.695, un 14,3% más que, en el mismo período de 2019, mientras que entre septiembre de 2024 y junio de 2025, la cifra total se disparó a 433.614, un 28,4% superior a la de hace un lustro.

La evolución es todavía más espectacular si se toma como referencia el 2015, ya que en una década los viajeros en temporada baja se han duplicado prácticamente (de 221.320 se ha pasado a 433.614), mientras que los turistas que eligen hoteles de Vigo en julio y agosto se incrementaron un 34%.

Analizando cada uno de los 12 meses por separado, el alza de turistas se produce en todos, llamando especialmente la atención los datos de diciembre, ya que en una década los hoteles han pasado de alojar 18.774 huéspedes, superando solo a enero y febrero, a los 62.902 de diciembre de 2024, el registro más elevado de todo el ejercicio, un 36,5% superior a la cifra que se anotó en 2019, cuando ya se empezaba a confirmar el tirón de la Navidad viguesa, al presentar mejores datos que julio.

El proceso de atracción turística, reforzado por el fenómeno de las VUT tiene mucho que ver con la captación cada vez más habitual de viajeros llegados desde el extranjero, que presentan también un crecimiento muy superior al del turismo interior, también centrado especialmente en la temporada baja. En esos meses, el registro de turistas se ha incrementado desde 2019 en un 71,7, pasando de sumar 91.554 a 157.163 personas, mientras que el aumento en el acumulado de julio y agosto se sitúa en un 34,7%, de rozar los 30.000 a encarar ya los 40.000.

Mientras, el viajero de hotel procedente de otro punto de España presenta también una evolución positiva, aunque con menor intensidad. En verano, el incremento entre 2019 y 2025 es del 4,9%, mientras que en el resto del año se sitúa en un 12,3%.