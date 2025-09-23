Rueda asegura que la ETEA está cogiendo “velocidad de crucero” tras la cesión de dos edificios a la Universidad

La UVigo ya dispone de dos edificios más en la ETEA, el Morse y la enfermería, para trasladar a pie de mar la Facultad de Ciencias del Mar y la sede del Centro de Investigación Mariña (CIM). El presidente de la Xunta y el rector firmaron hoy el convenio para la cesión de ambos inmuebles. Un acuerdo que evidencia, destacó Alfonso Rueda, que la ansiada rehabilitación de la antigua escuela militar “está collendo velocidade de cruceiro” tras “un proceso longo con moitos atrancos e interrupcións” que suma más de una década.

El presidente gallego puso en valor el “esfuerzo” del actual equipo rectoral y de la UVigo por construir en la ETEA un complejo científico en torno a las ciencias del mar. Y destacó que ambos inmuebles quedan ahora “nas mellores mans” para albergar “os mellores usos”.

Rueda también se refirió al proyecto de la Xunta para el ámbito PS-6, donde la Fundación Amancio Ortega construirá su séptima residencia de mayores. Y respecto a la firma del convenio con Xunta y Zona Franca para la urbanización del gran bulevar central, del que dependen todos los proyectos de la UVigo, recordó que el Consello de Goberno de la Xunta lo aprobó en mayo y mostró “toda a disposición” para alcanzar un acuerdo. Abogó por la “colaboración” entre administraciones. “A xente non nos quere ver pelexar, máis cando falamos de investimentos tan importantes”, subrayó.

A la firma del convenio, celebrada en la plaza de Armas y tras una visita previa a los dos edificios, también asistieron el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Por su parte, el rector Manuel Reigosa estuvo acompañado por buena parte de su equipo de gobierno. Durante su intervención recordó que la apuesta por las ciencias marinas forma parte del ADN de la Universidad desde sus orígenes, incluso antes de su segregación de Santiago. Subrayó que la institución está entre las 200 mejores del mundo en el ámbito de la oceanografía y agradeció el apoyo de la Xunta para conseguir que la ETEA sea un lugar “icónico” al que cualquier investigador del mundo quiera venir a trabajar.