Reparten 2.000 llaveros hechos de ropa reciclada

Algunos de los modelos.

Concello y FCC repartirán dos mil llaveros hechos a mano por personal de Cáritas con ropa reciclada entre la ciudadanía, como un símbolo de la reutilización y compromiso ambiental.

