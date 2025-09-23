Radiología amplía horario y desvía más pruebas ante una demanda disparada

La solicitud de pruebas de radiodiagnóstico en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) vive «un incremento constante desde hace años», tal y como explica su jefa de servicio en funciones, la doctora Milagros Otero. En el primer semestre de este año se han realizado una media de 1.179 exploraciones cada día. Es un aumento del 13% en tres años —solo en el último, escaló un 5,6%—. Y mientras la demanda se dispara, los recursos descienden. El déficit de especialistas para cubrir las vacantes complica la situación. «No se puede hacer más con menos», lamenta la radióloga.

Detrás de este incremento de solicitudes, tal y como analiza la doctora Otero, están el envejecimiento de la población —con más edad, más patologías—, el avance de la medicina y la tecnología —se diagnostica mejor y los procesos son más técnico dependientes— y la mejora de la efectividad de los tratamientos —la supervivencia en cáncer conlleva controles sucesivos en pacientes que pasan a ser casi crónicos—.

Para hacerle frente, la jefa de Radiología explica que el Chuvi tiene un equipamiento «muy adecuado», pero «faltan profesionales». En concreto, hay 5 vacantes de médico radiólogo y en noviembre se jubilan 2 más. No hay profesionales en el mercado. «Tiene mala solución, fruto de una mala planificación», reprocha. Les falta también personal de Administración, de Enfermería y técnico.

Faltas de asistencia de madrugada

La primera medida que implantaron fue exprimir los equipos al máximo. Por ejemplo, las resonancias funcionan desde el año pasado de lunes a viernes de 8a 24 horas y, los fines de semana y festivos, hasta las 22 horas. Cuenta que intentaron abrir de madrugada, pero los pacientes no respondían.

Además de sacar el máximo partido a su capacidad de autoconcertación —horas extra de su plantilla de tarde—, otra de las medidas es la derivación de pruebas a la concertada. Cada año envían más. En la actualidad, la avalancha de ecografías que están recibiendo de los centros de salud la remiten casi de forma íntegra a lo centros privados. También contratan a Galaria.

Sin embargo, no todo se puede contratar fuera. «No puedes derivar un estudio complejo, que implique administración de contraste o que tengas que comparar con estudios previos. No puedes romper la continuidad asistencial de un paciente porque va a repercutir en una mala calidad de la atención», explica. Y aquí entran casi todos los estudios oncológicos y la gran mayoría de los TC.

Es precisamente el TC la prueba en la que están teniendo más problemas. Han crecido un 7,5% en el primer semestre del año en comparación al de 2024. Solo por la vía de urgencias se hicieron 13.000. Es decir, 71 al día.

Y esta situación, inevitablemente, conlleva más demoras de las deseables. «Intentamos cumplir los tiempos en oncología, es lo primero que se cita, pero a veces no podemos y empieza a haber retraso en estas consultas», admite. Detalla que la mayor prioridad la tienen las vías rápidas —los diagnósticos de tumores primarios—, donde tienen que informar una sospecha en 10 o 15 días. «Eso es prácticamente lo que hacemos de mañana y ya hay una autoconcertada de tarde». Lo siguiente en prioridad son los controles oncológicos. Y las urgencias, que hay que atender cuando llegan.

Un servicio verde

Radiodiagnóstico del Chuvi ha participado en un proyecto piloto de la Sociedad Europea de Radiología para establecer una certificación de sostenibilidad. El de radiología es uno de los departamentos de mayor consumo de energía en los hospitales, por lo que se están implementando políticas dirigidas a la reducción de su huella de carbono. Esta certificación se simboliza con hojas verdes. De las ocho que se conceden como máximo, de entrada el servicio del Chuvi obtuvo cinco. «Partimos de un punto muy alto», se congratula Otero.