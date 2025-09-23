Promoción del comercio local con 400 banderolas

Con 400 banderolas en 22 calles de la ciudad, el Concello promociona el comercio local para que vecinos y visitantes se animan a apostar por este tipo de negocios a la hora de efectuar sus compras. Fue el alcalde, Abel Caballero, quien explicó el objetivo de esta campaña para impulsar las facturaciones en un sector dañado seriamente por el auge del comercio online. «Compra no comercio de Vigo. Na túa rúa, no teu barrio, sempre atoparás o mellor», se lee en las pancartas, que se empezaron a colocar ayer.

«Se va a hacer en todo Vigo», destacó el alcalde. Lucirán durante semanas en Balaídos, Fragoso, A Florida, Portanet, Castrelos, Camelias, López Mora, Pi i Margall, Torrecedeira, Urzáiz, Travesía de Vigo, Jenaro de la Fuente, O Calvario, Venezuela, Sanjurjo Badía, Paulino Freire, Pizarro, Vázquez Varela, Coia, Teixugueiras, Praza de América y Praza de España.

Comprar en el comercio local fortalece la economía más próxima. Además, impulsa la vida de los barrios y genera un vínculo entre vecinos y comerciantes. Esta última ventaja es la que pone en valor el sector: permite un trato directo y la posibilidad de ver el producto físicamente, además de probarlo antes de llevárselo.

Ocupación hotelera del 85%

Los hoteles siguen sonriendo de oreja a oreja tras un mes de septiembre con elevadas ocupaciones hoteleras medias los fines de semana. En el último, estos alojamientos rozaron el 85%, como destacó el alcalde en un audio remitido a los medios. «No habíamos tenido nada igual nunca. De hecho, superamos [el dato de] la semana anterior, que fue del 84%, y, en septiembre, estamos consolidando un nivel de ocupación media del 82%. Vigo es una gran ciudad turística. Y ya en momentos en los que, en otras ciudades, y antes en Vigo, decae el turismo, seguimos llenando los hoteles en la ciudad», presumió el regidor..