«El personaje requiere hacer un viaje al centro del dolor»

La Asociación Amigos de la Ópera de Vigo (AAOV) estrena el viernes —auditorio Afundación, 20.30 horas— una nueva edición de su Otoño Lírico y lo hace con «La voz humana», una ópera en un acto con música de Francis Poulenc y libreto de Jean Cocteau. Completará la noche el estreno en Galicia del monodrma de «La Dama de Montecarlo», de los mismos autores. Dos obras con un solo personaje y una gran carga interpretativa que recaerá en la soprano Sonia de Munk. La artista madrileña, que ha encontrado en la casa familiar de su marido en Canido un refugio «ideal» al que acudir para preparar papeles, estaba deseando interpretarlos.

-¿Por qué estaba deseando hacer estas dos obras?

Me apasiona Poulenc y los textos de Cocteau tienen muchísima fuerza. En esta puesta en escena, «Dama de Montecarlo» y «La voz humana» las interpretará no solo la misma cantante sino el mismo personaje. Son dos mujeres que han perdido el amor por vivir porque han perdido sus dos pasiones. En una, su amante, con el que ha vivido 5 años, un amor idílico, por el que ha abandonado a todas sus amistades y que ha convertido en centro de su vida, la abandona. No encuentra otro sentido a su vida. Y «La dama de Montecarlo» es una mujer que fuera del casino no tiene más vida. Cuando se queda sin recursos, cuando ha desaparecido la belleza de la juventud, lo único que puede concebir es desaparecer de este mundo. Hay una similitud entre esas pasiones que se convierten en obsesiones, sin más pilares a los que asirse y cómo caen como un castillo de naipes.

-¿Parecen unos personajes muy exigentes para una soprano y actriz?

Sí. Siempre decimos que las personas que cantamos ópera estamos interpretando y lo hacemos al mayor nivel de exigencia que puede haber, como cualquier otro actor, caminando por todos los cambios emocionales que hay e intentando reflejarlos y que sean consistentes, que vengan motivados por una fuerte reflexión sobre el personaje. Pero en este caso es especialmente exigente porque hay que hacer un viaje al centro del dolor. La partitura también es complicada porque es un monólogo. Hemos hecho un trabajo estos días, con el pianista Miguel Huertas y con la directora de escena Eugenia Corbacho, para ir desentrañando cada frase de del texto. En «La voz humana» estamos oyéndola solo a ella [en una conversación telefónica con su amado], pero lo que nos gustaría es que el público intuyera lo qué está diciendo él. Esa última llamada de teléfono son 50 minutos de conversación.

-¿Es uno de los papeles más difíciles que ha representado?

Junto con «Pierrot lunaire», sí. Uno de los más complicados por este viaje emocional y también porque se mueve en una construcción musical, instrumental y melódica muy similar para expresar sentimientos completamente diferentes. Es también compleja de memorizar. A nivel actoral todo tiene que estar muy interiorizado para que funcione.

-Se siente cómoda con los proyectos más íntimos.

Me encanta todo aquello en lo que se puede trascender de la voz. Los proyectos con interpretación actoral exigente son un reto y a mí eso me encanta. Aquí tenemos muchísimo recitado y hablado, que se puede expresar desde diferentes estados de ánimo y eso es lo que vamos a ir recreando. Todo lo que se puede hacer en la ópera de cámara, que se trabaja con pocos personajes y con una orquesta reducida o con un piano, son proyectos a los que he dedicado mucho tiempo. Me encuentro en mi salsa.

-¿Qué le diría al público?

Siempre me ha atraído ir al teatro lo que no se hace asiduamente. Es una oportunidad única. Además es una puesta en escena de Eugenia Corbacho que es una belleza y una genialidad. Y con la sensibilidad de Miguel Huertas al piano, que es maravilloso. La AAOV ha apostado por esta obra y están absolutamente pendientes de que todo funcione como un reloj, con la ilusión que los caracteriza. Estas obras interpelan al espectador porque hablan de los que se aíslan del mundo y cómo se desmoronan cuando pierden lo que habías convertido en el centro de su vida. El espectador hace un viaje interior.