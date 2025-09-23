La patronal provincial exige a Puente que «rescate» la AP-9

Más presión para el Gobierno con el caso AP-9. La comisión permanente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en la que están representadas las 56 asociaciones integradas en la organización empresarial provincial, reclama al Ejecutivo el rescate de la concesión de la autopista, argumentando que «viene lastrando la competitividad» en los últimos años, «discriminando a Galicia con respecto a otros territorios».

Reunida en la Illa A Toxa, la comisión de la CEP recuerda que se trata de una autopista que vertebra la Comunidad y que es la más utilizada y transitada, siendo la única alternativa al transporte de mercancías. Estiman, al igual que la Xunta, en unos 2.300 millones el rescate, pero consideran clave realizarlo ante «los peajes desorbitados».

El presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, incide en que «estamos ante un impuesto ilegal y abusivo que ha de ser eliminado de inmediato y que ya tenía que haber desaparecido hace tiempo, con prórrogas difíciles de justificar que suman 36 años».

La CEP acordó solicitar una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia y el ministro de Transportes y hace corresponsables de la situación a todos los ejecutivos que participaron en la concesión de prórrogas.