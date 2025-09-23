Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores

Ramón Nieto es una de las calles de Vigo con una mayor cantidad de casas abandonadas y en ruinas. Varias de ellas llevan mucho tiempo okupadas, pero no son las únicas. También edificios de este punto neurálgico de Lavadores sufren este problema. Especialmente sangrante es lo que ha sucedido en uno de ellos, cerca del cruce con la calle Silvana. En ese inmueble vive una mujer de 91 años, que además tiene otro piso en propiedad que estaba vacío. Jamás se imaginó lo que sucedería y la pesadilla que viviría pero que, afortunadamente, ya ha llegado a su final.

Un inquilino de otra vivienda percibió que el apartamento, ubicado en la entreplanta, ya no estaba vacío: cuatro okupas, todos con antecedentes penales, habían entrado y estaban viviendo allí. Cuando la señora se enteró, fue a poner una denuncia ante la Policía para explicar lo sucedido. En estos casos, las fuerzas de seguridad del Estado tienen las manos atadas por unos procedimientos judiciales que se pueden eternizar, así que los okupas campaban a sus anchas. Cuando la mujer intentaba hablar con ellos, recibía incluso amenazas de muerte. «Métete dentro de tu casa o te rajamos el cuello», le llegaron a espetar, además de numerosos insultos y otras degradaciones verbales.

El piso se convirtió además en un centro de trapicheo: continuamente entraban personas a comprar droga. Esto derivó en constantes peleas entre los propios okupas y los consumidores por deudas relacionadas con las drogas y demás. Los vecinos incluso llegaron a ver a gente portando bates de béisbol.

Al no haber fecha para el lanzamiento judicial que permitiría echar a esos inquilinos indeseados, la propietaria decidió contratar a Desokupa 24 horas, una empresa de desalojo exprés que recuperó la vivienda en 48 horas, un servicio por el que cobran desde 3.000 euros dependiendo de la dificultad del trabajo.

Desgraciadamente, se comprobó que la vivienda presentaba un elevado nivel de deterioro. Los okupas habían causado numerosos destrozos en las habitaciones y en la cocina, con mobiliario roto y una situación completamente insalubre. «Los okupas incluso llegaron a alquilar las habitaciones a otras personas. Era gente muy agresiva y conflictiva y que tenía antecedentes penales», recuerda Francisco Fernández, gerente de la empresa.

Tras recuperar la propiedad, se instalaron sistemas de seguridad como una alarma y una puerta antiokupación, además de rejas en las ventanas, para evitar que se vuelva a repetir una entrada indeseada.