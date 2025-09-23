Dos mil firmas contra el cierre del Nicolás Peña y de Pediatría en Coia

La Comisión de Centro de Atención Primaria del Área Sanitaria de Vigo presentó ayer por registro dos mil firmas de usuarios, entre las recabadas contra el cierre del centro de salud de Nicolás Peña y contra el traslado de todas las consultas de Pediatría de Coia al futuro Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia.

Los sindicatos explican que tienen conocimiento de que más de un centenar de usuarios ya han solicitado el cambio del centro de salud Nicolás Peña, ante la previsión del cierre y el envío de todas las consultas para la calle Lalín, algo la Dirección del Área Sanitaria de Vigo les ha trasladado que tendrá lugar «no primeiro trimestre do 2026».

Con las negociaciones para la apertura del nuevo centro ya cerradas, los sindicatos lamentan «a oportunidade perdida para crear un centro de saúde con dotación propia, que remate coa sobrecarga dos centros actuais e mellore os servizos sanitarios limítrofes». Según los datos que les han facilitado, se crearán doce plazas nuevas de profesionales de Odontología, Higiene bucodental, Nutrición, Farmacia, Trabajo social, Psicología clínica y de TCAE. El resto, son plazas que se desplazarán de otros centros.

El Sergas, a través de un comunicado, destaca la inversión de 16 millones de euros que supone el Olimpia Valencia y defiende que supondrá una «mejora sustancial» en la atención sanitaria por los nuevos espacios y equipos para «una asistencia más moderna, amplia y resolutiva».

Explica que se reorganizarán «determinados servicios» de los centros Nicolás Peña, López Mora —que cierran, Coia y Pintor Colmeiro, «en unas instalaciones más adecuadas y accesibles». Destaca que «la mayoría del personal sanitario ve positivo el traslado».