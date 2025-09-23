Magia, música de anime y circo llegan al auditorio Mar de Vigo

«Seguir consolidando» el auditorio Mar de Vigo como «referente cultural en Galicia». Es el objetivo de sus responsables. Y lo quieren conseguir con una programación «diversa y de primer nivel», como subrayó el Concello. El alcalde, Abel Caballero, acompañado por los concejales Gorka Gómez, Patricia Iglesias, Nuria Rodríguez y María Lago y el director del recinto de la avenida de Beiramar, Iñaki Teixeira, participó en la presentación de la parrilla de los próximos meses, en la que destacan los espectáculos de teatro, danza, música, ópera, circo, exposiciones y producciones familiares.

Entre las propuestas para las que ya se puede comprar entradas, sobresalen espectáculos familiares como Tarzán, el musical (14 y 15 de diciembre) y Naviland, el musical (28 de diciembre), para viajar al hogar de los Reyes Magos, así como la magia de Dakris, ilusionista galardonado con el Premio Nacional de Magia, que presentará El mago invisible los días 20 y 21. La mítica banda Los Secretos actuará el 27 de diciembre y, un día después, será el turno de la Otaku Symphony Orchestra, una sinfónica especializada en anime y videojuegos.

Grandes clásicos de la danza y la música

El calendario se completa con grandes clásicos de la danza y la música. El prestigioso Tchaikovsky National Ballet presentará El Cascanueces el 30 de diciembre, con más de 30 bailarines, y El lago de los cisnes el 17 de enero, mientras que el Worldwide Ballet ofrecerá Romeo y Julieta el 7 de enero. Además, la Strauss Festival Orchestra llegará el 10 de enero con el tradicional Gran concierto de año nuevo y el 30 de enero se podrá disfrutar de Carmina Burana y del Concierto de Aranjuez.

Entre los próximos eventos del auditorio, aparecen la intervención de Borja Vilaseca en el ciclo de Mentes expertas (2 de octubre). Del 3 al 26 de octubre, acoge la exposición Bodies Evolution, con «cuerpos humanos reales y órganos perfectamente preservados con técnicas de plastinación de vanguardia». Los humoristas Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán ofrecen Somos criminais e punto final los días 4 y 5 de octubre.

Vigosónico

El alcalde avanzó también la programación gratuita de Vigosónico hasta diciembre. Comenzará el 3 de octubre con un taller práctico dirigido por Rafael Solemne sobre producción de música urbana (3, 10, 17 y 24 de octubre). Las actividades de noviembre empiezan el 8 con la conferencia-concierto sobre la música de The Beatles, a cargo de Francisco Castro.

A estas, se sumarán la sesión formativa de Yolanda Anievas sobre cómo realizar la mezcla de una canción con software y un taller práctico de podcasting con el uso de Zoom PodTrack P8. En diciembre, Isabel Balado impartirá un curso de improvisación vocal y coro Equivibrarte para iniciarse en el canto coral. Las instalaciones del PTL también acogerán Vigosónico juega, con Andrea Bretín y encuentros internacionales alrededor de los juegos de mesa, y el segundo encuentro VigosónicoK-Pop, música de baile. Caballero indicó que, en 2024, 1.700 personas participaron en las actividades y cursos programados.